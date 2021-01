Risparmio Casa, la catena dedicata ai prodotti per la casa e per la cura della persona, annuncia assunzioni per 700 posti nei 30 nuovi punti vendita che apriranno nel corso del 2021 in varie regioni d'Italia. L'obiettivo di crescita aziendale prevede di arrivare a 200 punti vendita entro il 2025: un progetto ambizioso che si coniuga con un importante piano di assunzioni che riguarderà sia le figure di vendita che i profili manageriali, capaci di far crescere l'azienda. È possibile inviare la propria candidatura online sia attraverso la sezione dedicata che via posta elettronica.

700 assunzioni per Risparmio Casa nel corso del 2021: posizioni aperte

Delle 700 assunzioni previste nel corso del 2021 per i nuovi punti vendita, molte Offerte di lavoro riguarderanno la ricerca di addetti allo scaffale e allestitori. Tuttavia, sono previste anche figure più manageriali come capo reparto, direttori e vicedirettori di punti vendita. Attualmente, tra le figure ricercate, i direttori dei punti vendita mancano a Serravalle, Ponsacco (Pisa), Cecina (Livorno) e Rosignano Marittimo (Livorno), mentre vicedirettori sono richiesti per le sedi di Rosignano Marittimo, Cecina, Ponsacco, Castione di Strada (Udine), Varese, Ancona, Monterosi (Viterbo), Paese (Treviso) e Catania. Proprio in Sicilia è prevista l'apertura di un altro punto vendita a Ragusa.

Tuttavia, nel corso dell'anno saranno presenti numerosi annunci di lavoro in tutti i nuovi punti di figure incaricate alla vendita: attualmente le posizioni aperte per addetti agli scaffali riguardano i punti di Rosignano Marittimo, Cecina, Ponsacco e Villa Guardia (Como). Sul territorio, inoltre, saranno in programma anche le assunzioni di capi area senior e junior.

Come presentare candidatura alle offerte di lavoro di Risparmio Casa: assunzioni previste nel 2021

L'affermazione del brand di Risparmio Casa è testimoniato anche dalla presenza in nuovi territori e da collaborazioni, prima tra tutte la partnership con gli atenei della Calabria, per intercettare i laureati più talentuosi e farli crescere nella realtà aziendale.

Le altre regioni nelle quali saranno aperti i nuovi punti vendita sono l'Abruzzo, la Sardegna, le Marche, mentre si potenzierà la presenza sul territorio dei punti vendita in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lazio. Per poter presentare la propria candidatura per una o più figure ricercate dall'azienda è necessario accedere al portale internet di Risparmio Casa e navigare nella sezione "Lavora con noi, Le nostre persone", dove è già possibile presentare anche una candidatura libera. In alternativa è possibile inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo di posta elettronica selezione @risparmiocasa.com.