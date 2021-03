Il gruppo Ferrero, con quasi 35.000 dipendenti, continua la sua campagna di assunzioni di personale da inserire in alcuni stabilimenti produttivi presenti in Italia. Sono stati infatti pubblicati sul sito nuovi annunci di lavoro anche per diplomati e laureati. Chi non ha un diploma potrà candidarsi come operaio di produzione, manutentore meccanico ed elettrico. Si cercano anche addetti utilities e shift operative leader.

Tutti coloro che vorrebbero lavorare nel gruppo Ferrero possono inviare la propria domanda di candidatura senza limiti temporali, inoltre non sono previsti limiti d'età. Basta quindi accedere al sito web aziendale e, attraverso la sezione "Offerte di lavoro" compilare il form con i propri dati personali e allegare il curriculum.

Assunzioni in corso per operai, e tecnici i requisiti

Una delle figure maggiormente richiesta è proprio quella dell'operaio, la quale verrà inserita in un percorso di formazione con l'affiancamento di un tutor azienda e sarà seguita passo passo per l'apprendimento dell'utilizzo di attrezzature per la produzione di dolci e cioccolato. L'operaio quindi acquisterà tutte quelle competenze necessarie per poter operare nel settore della grande distribuzione organizzata. Le sedi in cui saranno inseriti sono Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano), Alba(Cuneo), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

Saranno reclutati anche manutentori meccanici ed elettronici addetti all'attività predittiva degli impianti produttivi e alla risoluzione dei guasti sui macchinari e sulle utilities.

l candidato ideale deve avere conoscenze tecniche di natura meccanica e pneumatica o elettronica, capacità di analisi guasti e diagnostica su diverse tipologie di processi, grande attitudine al problem solving e al lavoro in team. In questo caso, si richiede il possesso di un diploma di maturità o qualifica professionale in ambito meccanico elettronico, tecnico.

Gli stabilimenti dove andranno a lavorare i manutentori sono: Pozzuolo Martesana (Milano), Bovenza e Potenza, Alba (Cuneo), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

Cercasi addetti utilities e shift operative leader

Si ricercano anche addetti utilities, che verranno inseriti nel team di manutenzione utilities dello stabilimento e avranno la responsabilità relativa alla corretta esecuzione delle attività assegnate e compilazione dell’apposita modulistica.

In questo caso è necessario il possesso di diploma di maturità in ambito termotecnico. Il candidato ideale deve: garantire l'efficienza degli impianti tramite attività di conduzione, monitoraggio e manutenzione; mantenere gli impianti in condizioni di esercizio e sicurezza; essere disponibile a lavoro sui tre turni ed eventualmente a ciclo continuo. C'è bisogna anche di un regolare patentino di conduttore di generatori di vapore di secondo grado. La sede di lavoro è Pozzuolo Martesana.

Si cercano anche leader operativi di turno (shift operative leader). Il candidato ideale ha conseguito una laurea magistrale in ingegneria industriale o meccanica, ingegneria chimica, ingegneria gestionale. La sede di lavoro è Balvano e S. Angelo dei Lombardi.