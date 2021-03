Amazon continua la ricerca per reclutare magazzinieri da inserire nei suoi centri logistici sparsi in diverse regioni d'Italia. L'azienda operante nel commercio online non richiede una pregressa esperienza o un titolo di studio. Amazon ha aperto anche posizioni virtuali (o di “lavoro da casa”) per persone qualificate che abitano in determinate aree e offre opportunità anche a giovani studenti universitari. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro online della candidatura alla posizione di magazziniere o a coloro che lavorano da casa. La ricerca è aperta a entrambi i sessi.

Per candidarsi a una di queste posizioni aperte è d'obbligo accedere al sito dal proprio account Amazon utilizzato per gli acquisti o registrarsi per la prima volta sulla piattaforma.

Lo step successivo consiste nell'aprire la posizione che più interessa e candidarsi, compilando i vari campi. Dovrà anche essere allegato il curriculum vitae. Una volta inviata la candidatura, è possibile accedere alla stessa e controllare il suo stato in qualsiasi momento utilizzando il portale di Amazon. Il processo di selezione normalmente prevede un colloquio che può variare in base alla posizione e un numero sempre crescente di valutazioni per conoscere meglio il candidato. Viene apprezzata la passione per scoprire, inventare, semplificare e costruire.

Posizioni aperte in Amazon per magazzinieri: mansioni da svolgere e i requisiti per candidarsi

Per candidarsi all'offerta di lavoro di Amazon bisogna avere un'età non inferiore ai 18 anni e una buona conoscenza della lingua italiana.

I magazzinieri si occuperanno di tutte quelle operazioni che riguardano la gestione degli ordini della clientela. Fra le mansioni previste vi sono anche quelle di imballare e spedire gli ordini dei clienti, di ricevere la merce e stoccarla nel magazzino, prelevare e scansionare gli ordini con il supporto di uno scanner. Sono richieste invece: flessibilità oraria con la possibilità di fare straordinari, disponibilità al lavoro su turni e/o notturni e festivi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le sedi di lavoro ora disponibili riguardano i centri logistici di: Castel San Giovanni in provincia di Piacenza (Emilia Romagna), Castelguglielmo/San Bellino in provincia di Rovigo (Veneto), Passo Corese (Lazio), Colleferro (Lazio),Vercelli (Piemonte), Torrazza in provincia di Torino (Piemonte).

Posizioni di lavoro a distanza e opportunità per studenti mediante tirocini

Amazon offre anche stage, sotto forma di tirocini tecnici, che si svolgono in estate e hanno una durata compresa tra le 12 e le 16 settimane. I destinatari sono tutti quei giovani in procinto di conseguire una laurea triennale, una laurea magistrale, un master o un dottorato di ricerca. I tirocinanti di Amazon svolgono un ruolo importante nella costruzione del futuro per i clienti. Fra i requisiti richiesti c'è il diploma di maturità, la conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office. Bisogna inoltre avere buone capacità di ascolto e di leadership.

Fra le figure che possono svolgere il lavoro da casa, in determinate aree, vi sono: