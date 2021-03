Il Ministero della Difesa ha indetto, a decorrere dalla data del 6 marzo 2021, un concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 127 Allievi Marescialli dell’Esercito. I candidati che risulteranno idonei potranno così accedere al 24° Corso Biennale 2021-2023. La data di scadenza entro cui inviare le domande per partecipare alla selezione, come indicato nel bando, è quella del 6 aprile 2021.

Requisiti per partecipare alla selezione 24° Corso Biennale Allievi marescialli

Per poter partecipare al concorso pubblico per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) per Allievi Marescialli dell’Esercito sono necessari i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; aver compiuto diciassette anni e non aver superato i ventisei anni alla data di scadenza della presentazione della domanda; possedere il diploma di maturità (o conseguirlo nell’anno 2021); non essere sottoposto a misure di prevenzione; non essere stato condannato per delitti non colposi.

Per quanto riguarda i militari in servizio, oltre a non avere procedimenti disciplinari in corso, dovranno non aver superato il ventottesimo anno di età e avere una valutazione di servizio "superiore alla media".

Come presentare la domanda di ammissione al concorso

La domanda per la partecipazione al concorso pubblico per la selezione degli Allievi Marescialli deve essere inoltrata entro i trenta giorni della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. I candidati dovranno accedere al sito web relativo ai concorsi del Ministero della Difesa e seguire la procedura come indicato nel bando. I candidati potranno verificare la presenza di eventuali comunicazioni accedendo al proprio profilo sul medesimo portale del concorso.

Le prove per l’ammissione

I candidati che intendono partecipare alla selezione per l’ammissione al corso per Allievi Marescialli dovranno superare le seguenti prove: verifica delle qualità intellettive e culturali (e contestualmente delle conoscenza della lingua inglese); prove per l’esame delle capacità fisiche; verifica dell’idoneità attitudinale e psico-fisica; un tirocinio e la valutazione dei titoli di merito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I concorrenti risultati idonei per sostenere il tirocinio, saranno convocati presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito come militari di truppa. Il tirocinio verrà considerato superato solo dai partecipanti ritenuti idonei dalla Commissione competente. I vincitori del concorso verranno convocati dalla Direzione Generale per il personale Militare presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito per la frequenza del percorso formativo biennale.