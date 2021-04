Lanciate nuove assunzioni da parte della società attiva nel settore del trasporto pubblico Atm. L'azienda, infatti, sta portando avanti un piano di reclutamento volto all'inserimento di nuovo personale da inserire nel reparto acquisti e in quello della circolazione.

Atm lancia assunzioni per la sede di Milano

Nel dettaglio, le assunzioni riguardano conducenti nord est trasporti e addetti uffici acquisti che potranno candidarsi direttamente online utilizzando il form predisposto per la registrazione e presente sul portale Atm. Buone opportunità lavorative, quindi, per molti giovani che aspirano a un percorso professionale all'interno di un'azienda solida e in un ambiente stimolante, dove avranno la possibilità di apprendere le conoscenze necessarie e svolgere le proprie mansioni in completa autonomia.

Selezioni per addetti uffici acquisti

Secondo le Offerte di lavoro di recente pubblicazione, Atm ha avviato le assunzioni per addetti uffici acquisti che dovranno occuparsi della gestione del processo di acquisto anche inerente a forniture e servizi, predisporranno gli atti di gara e analizzeranno la documentazione tecnica e definizione dei requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto, saranno i negoziatori con i fornitori e gestiranno in completa autonomia le richieste di offerta e dei contatti. Inoltre, verificheranno tutta la documentazione inerente i contratti di subappalti. I requisiti necessari per presentare le candidature sono: laurea preferibilmente in materie giuridiche, conoscenza del codice degli appalti, attitudine al problem solving, buona conoscenza della strumentazione informatica e della lingua inglese e capacità di lavorare in autonomia.

Si ricercano anche conducenti con diploma

Le assunzioni in atto sono rivolte anche ai conducenti che si occuperanno della conduzione degli autobus fornendo assistenza adeguata ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio. Inoltre, daranno le informazioni ai clienti sulle tariffe dei biglietti e sulle modalità di viaggio. In questo caso, viene richiesto il possesso della patente DE e della carta di qualificazione conducente (CQC), il possesso della carta tachigrafica e una pregressa esperienza maturata in aziende di trasporti o nel settore del Gran Turismo.

Si richiede anche il diploma di scuola superiore, disponibilità a lavorare su turni e conoscenza della lingua inglese. Tra i requisiti preferenziali, invece, vengono richiesti orientamento al cliente, gestione dello stress, propensione al problem solving e grande precisione e affidabilità. Gli interessati alle assunzioni avranno la possibilità di visualizzare gli annunci direttamente dal portale Atm e candidarsi alla posizione di interesse allegando il proprio curriculum.