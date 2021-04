A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è aumentato il bisogno di nuove risorse nel settore sanitario. In particolare si ricercano operatori e collaboratori sanitari a tempo determinato, anche per attività di supporto alla campagna vaccinale. È il caso della regione Lombardia, mentre in Toscana è stato emanato un bando pubblico per soli titoli destinato a infermieri. Infine in Veneto l'Istituto per il ricovero e l'assistenza degli anziani sta selezionando operatori socio-sanitari.

Assunzioni per infermieri in riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19

Gli avvisi pubblici per infermieri riguardano la Lombardia e la Toscana. In particolare la Lombardia sta selezionando medici specialisti, medici laureati e infermieri per espletare la campagna vaccinale contro il sars-cov2, in favore delle aziende/enti del servizio sociosanitario della regione. Oltre ai requisiti professionali per svolgere tale mansione, viene richiesta una disponibilità immediata ad assumere l'incarico e allo spostamento verso le sedi che necessitano di supporto. Per candidarsi è necessario recarsi sul sito ufficiale della Regione Lombardia nella sezione "Bandi online" e inviare la domanda in modalità telematica.

L'Ausl Toscana sud-est per l'Ente di supporto tecnico-amministrativo della Regione Toscana ha pubblicato un avviso pubblico di selezione in emergenza per soli titoli destinato a infermieri. I collaboratori sanitari (infermieri categoria b) saranno assunti con contratto a tempo determinato della durata di un anno. Le risorse dovranno essere in possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare ai concorsi pubblici oltre, ovviamente, il diploma di laurea di infermieristica e l'iscrizione al corrispondete ordine professionale.

Le domande dovranno essere inviate telematicamente tramite il sito di Estar e, al fine di stilare una graduatoria, vengono valutate settimanalmente ogni giovedì (le valutazioni sono partite giovedì 22 aprile 2021).

Le opportunità di lavoro per Oss

Gli operatori socio-sanitari possono candidarsi presso l'Istituto per il ricovero e l'assistenza degli anziani di Treviso.

Le risorse, in particolare, saranno impiegate nel servizio di assistenza domiciliare con un contratto di lavoro a tempo determinato. Anche in questo caso, oltre a tutti i requisiti necessari per accedere ai concorsi pubblici, è necessario avere un attesto di qualifica di operatore socio-sanitario e inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione mediante procedura telematica sul sito di Ales, nella sezione "Visualizza concorsi attivi".