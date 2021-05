Ferrero, nota multinazionale attiva nel settore dolciario ha recentemente pubblicato nuove assunzioni di personale da inserire nel reparto della manutenzione e nei vari stabilimenti presenti in Italia. Nel dettaglio, le assunzioni sono rivolte al profilo di operaio che opererà negli stabilimenti di Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano), Balvano (Potenza) e Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). I manutentori meccanici, invece, svolgeranno le loro mansioni nella sola sede di Pozzuolo Martesana (Milano).

Ferrero ha avviato nuove assunzioni negli stabilimenti

Tutti coloro che aspirano ad un posto in Ferrero come operaio o come addetto alla manutenzione meccanica potranno inoltrare la propria candidatura per via telematica attraverso il portale dell'azienda. Le risorse saranno inserite in un primo percorso di formazione con l'affiancamento di un tutor aziendale, con i quali avranno la possibilità di apprendere tutte le nozioni necessarie per svolgere le proprie mansioni e garantire più efficienza al ciclo produttivo. Secondo alle Offerte di lavoro pubblicate sul sito Ferrero, la multinazionale dolciaria ha avviato le assunzioni per operai che saranno inseriti negli stabilimenti di Alba, Pozzuolo Martesana, Balvano e Sant'Angelo dei Lombardi.

Si ricercano operai

Essi, infatti, dovranno occuparsi della sistemazione dei prodotti per il loro confezionamento all'interno dei macchinari e degli impianti. Dovranno garantire il continuo processo di produzione e segnalare eventuali guasti e problematiche riscontrate negli impianti di produzione. Per candidarsi alla posizione di operaio non sarà necessario il possesso di un diploma di maturità ma i candidati ideali dovranno avere una propensione ai lavori manuali, attitudine al lavoro di gruppo e ottime capacità di organizzazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Selezioni anche per addetti manutenzione con diploma

I manutentori meccanici, invece, dovranno essere in grado di riparare i guasti dei macchinari, attuare tutti gli interventi di manutenzione preventiva e predittiva sugli impianti di produzione e pertanto, dovranno avere delle conoscenze in ambito della manutenzione, di pneumatica, nell'effettuare analisi dei guasti e diagnostica.

Dovranno anche verificare le eventuali anomalie riscontrate dagli operai addetti alla produzione e provvedere alla manutenzione. Per questa posizione viene richiesto il diploma di maturità, la disponibilità a lavorare su tre turni ed un'esperienza minima di un anno. Le candidature per le assunzioni potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda Ferrero, dove si potrà allegare il proprio curriculum per la posizione desiderata. Le candidature ricevute con modalità diverse non verranno prese in considerazione.