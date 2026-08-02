Nonostante le Gps 2026, sono state pubblicate a metà del mese di luglio, ad oggi 2 agosto numerosi aspiranti docenti stanno segnalando un'anomalia su Istanze Online durante la consultazione della propria domanda di inserimento o aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026. In molti casi il punteggio non risulta visibile e compare il messaggio: "Non è stata autorizzata la valutazione dei dati", generando dubbi e preoccupazione.

La comparsa di questa dicitura, tuttavia, non deve essere interpretata automaticamente come un'esclusione dalla procedura o come il rigetto della domanda.

Nella maggior parte dei casi si tratta di una fase ordinaria dell'iter amministrativo che precede la pubblicazione delle graduatorie.

Perché il punteggio non è visibile

La valutazione delle domande GPS viene effettuata dalle scuole polo individuate dagli Uffici scolastici territoriali. Solo dopo il completamento delle verifiche e l'autorizzazione alla pubblicazione, il sistema consente la visualizzazione del punteggio attribuito ai candidati.

Di conseguenza, fino a quando la procedura non viene conclusa, il portale può mostrare il messaggio relativo alla mancata autorizzazione della valutazione dei dati, senza che ciò comporti alcuna conseguenza negativa per l'aspirante.

Va inoltre ricordato che i tempi di lavorazione non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

Ogni provincia segue un proprio cronoprogramma e può procedere alla pubblicazione delle graduatorie in date differenti. È quindi normale che alcuni candidati visualizzino già il punteggio mentre altri debbano attendere ancora qualche giorno.

Cosa fare in questa fase

Gli aspiranti sono invitati a monitorare regolarmente la propria area riservata su Istanze Online e, soprattutto, il sito dell'Ufficio scolastico provinciale competente, dove vengono pubblicati gli avvisi ufficiali relativi alla conclusione delle operazioni di valutazione, alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e agli eventuali termini per la presentazione dei reclami.

Fino alla pubblicazione delle graduatorie, la mancata visualizzazione del punteggio non costituisce, di per sé, un'anomalia amministrativa.

Quando è opportuno chiedere chiarimenti

Se, dopo la pubblicazione ufficiale delle graduatorie della propria provincia, il punteggio continuasse a non essere visibile oppure risultassero evidenti errori nella valutazione dei titoli o dei servizi dichiarati, sarà possibile verificare la propria posizione seguendo le indicazioni contenute nell'avviso dell'Ufficio scolastico e presentare un'eventuale richiesta di rettifica nei termini previsti.

In questa fase, quindi, il messaggio "Non è stata autorizzata la valutazione dei dati" rappresenta generalmente uno stato temporaneo della procedura e non un provvedimento sfavorevole nei confronti del candidato. L'invito è quello di attendere gli atti ufficiali della propria provincia prima di trarre conclusioni sulla propria posizione nelle GPS 2026.