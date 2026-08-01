Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha modificato il calendario per la presentazione delle domande della Mini Call Veloce per il sostegno. Con un apposito avviso è stata infatti prorogata la finestra temporale per l'inoltro delle istanze, dando agli aspiranti docenti alcuni giorni in più per partecipare alla procedura.

La nuova finestra per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 14:00 di venerdì 14 agosto 2026 e si chiuderà alle ore 12:00 di mercoledì 19 agosto 2026 (un giorno in più rispetto al calendario dello scorso anno).

Le nuove scadenze sostituiscono quelle comunicate in precedenza e rappresentano il riferimento ufficiale per tutti i candidati.

La Mini Call Veloce è la procedura che consente agli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi di candidarsi per i posti residui disponibili in province diverse da quella di iscrizione, con l'obiettivo di favorire la copertura delle cattedre di sostegno rimaste vacanti dopo le ordinarie operazioni di assunzione.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma POLIS – Istanze online, rispettando il nuovo calendario fissat Chi intende partecipare è quindi invitato a verificare attentamente le nuove scadenze e a non attendere gli ultimi giorni utili per l'invio dell'istanza, così da evitare eventuali problemi tecnici o rallentamenti del sistema.

Ricordiamo che l’anno passato la minicall veloce è scattata per tre ordini di scuola: per l’infanzia, per la primaria e in 4- 5 province anche per la scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado sono già 2 anni che minicall veloce non se ne hanno più

Posti residui e principali novità

La Mini Call Veloce si attiverà solo dopo la conclusione delle immissioni in ruolo ordinarie e delle nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno di prima fascia. Potranno quindi essere richiesti esclusivamente i posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili, il cui elenco sarà pubblicato dagli Uffici scolastici regionali prima dell'apertura delle funzioni telematiche.

Al momento non è ancora disponibile il quadro nazionale dei posti residui: i contingenti saranno resi noti dai singoli Uffici scolastici regionali al termine delle operazioni di nomina provinciali. Solo dopo tale pubblicazione i candidati potranno conoscere con precisione le disponibilità suddivise per regione, provincia e grado di istruzione.