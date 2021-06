Tra poche settimane avverranno le immissioni in ruolo per i docenti vincitori di concorso che firmeranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno fornendo delle indicazioni utili agli aspiranti che dovranno affrontare la procedura per le immissioni in ruolo in via telematica.

Il ministero dell'Istruzione ha intenzione di anticipare le procedure quest'anno in modo da immettere in ruolo tutti i docenti già dal 1° settembre 2021.

Gli Usr pubblicano le indicazioni utili per ogni regione

L'Ufficio Scolastico della Campania è stato il primo a pubblicare indicazioni utili per tutti gli aspiranti.

Nel file pubblicato sul sito ufficiale, infatti, si comunica che gli aspiranti devono consultare costantemente il sito perché nelle prossime ore emergeranno notizie sulle modalità di immissione con la procedura informatizzata.

Lo stesso avviso è in via di pubblicazione sui siti degli altri Uffici Scolastici Regionali, come quelli del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Puglia e del Molise. Prima di procedere con la scelta delle singole istituzioni scolastiche, si procederà con l'espressione delle preferenze inerenti alle province. Tale scelta si farà, come le immissioni in ruolo, tramite procedura informatizzata, quindi in via telematica. Inoltre nel suddetto avviso si specifica ai docenti che dovranno controllare la posta istituzionale o l'email personale, indicata sul sito Istanze Online.

Bisognerà accedere a Istanze Online

I candidati che saranno interessati da queste scelte tramite procedura informatizzata, devono avere delle credenziali valide per accedere al sito istituzionale Polis - Istanze Online. Dopo aver effettuato la scelta sulle preferenze inerenti alle province, si procederà con le indicazioni sulla scelta delle sedi e delle classi di concorso (nel caso di iscrizione in più graduatorie).

L'accesso dei nuovi utenti all’area riservata presente su Istanze on line può avvenire solo con credenziali digitali Spid. Gli aspiranti che, invece, sono in possesso di credenziali rilasciate in passato, potranno continuare ad usarle fino al 30 settembre 2021.

Come avverranno le immissioni in ruolo scorrendo le graduatorie

Per le immissioni in ruolo 2021/2021, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno procedere con lo scorrimento delle graduatorie di merito e ad esaurimento in primis dei concorsi precedenti, laddove dovessero esserci ancora docenti che non sono stati immessi in ruolo.

Successivamente si procederà con lo scorrimento delle graduatorie di merito derivanti dalla procedura straordinaria per il ruolo.