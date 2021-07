Le assunzioni in Esselunga rappresentano una buona opportunità anche per molti giovani in cerca di un'occupazione che potranno avviare un percorso professionale all'interno del settore della grande distribuzione organizzata.

Nuove assunzioni da parte di Esselunga , catena di supermercati italiana che, per il potenziamento del proprio organico, ha avviato le selezioni per varie figure professionali da inserire nei punti vendita presenti sul territorio italiano . In particolare, ricerca addetti al servizio di sorveglianza e addetti alle vendite che saranno inseriti nei punti vendita presenti in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Lombardia e Lazio.

