Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su YouTube dedicato al calciomercato e parlando della Juventus ha detto: "Come ho sempre sottolineato, fosse per Spalletti Vlahovic sarebbe già alla Continassa, perché si è speso già a maggio con Comolli, Modesto e Ottolini per il rinnovo del serbo. In conferenza stampa il toscano ha sottolineato di aver fatto tutto quello che era in suo potere per trattenerlo ma ha anche detto che ora sarà il calciatore a dover contattare la società bianconera per dirgli di voler restare. D'altronde la trattativa era in piedi ma si è evidentemente arenata di fronte alle richieste dell'entourage del calciatore, che chiedeva almeno 2 anni di contratto a 8 milioni di euro netti a stagione.

Oltre a questi, il vero grande problema, e lo ribadisco, sono i 25, qualcuno dice anche 30, milioni di euro richiesti come oneri aggiuntivi. Cosa intendo? Il bonus alla firma, 15 milioni per papà Milos e altri 10 milioni di commissioni. Somme infattibili per una Juventus che potrebbe pagarne al massimo la metà".

Schira: 'Milan e Fiorentina su Pitarch del Real Madrid'

Schira ha proseguito: "Mourinho valuterà i suoi calciatori in questo raduno estivo e fra questi ci sarà anche Thiago Pitarch. Se non dovesse puntarci, sul centrocampista ci sono due club spagnoli, c'è un club inglese, ma ci sono anche due società di Serie A che si sono informate sul gioiellino dei Blancos. La Fiorentina, perché se dovesse arrivare un'offerta a 30-40 milioni può cedere Fagioli e il Milan, perché comunque il futuro di Jashari e Ricci è tutto da delineare, al netto della possibilità che Modric resti e faccia un altro anno".

Napoli, Schira: 'Dopo l'infortunio di Buongiorno, occhio a Thiago Gabriel e Solet'

Schira infine ha concluso: "Il Napoli ha una tegola grossa, un problema serio, quello di Buongiorno che forse dovrà operarsi e si rischia a quel punto un lungo stop, di almeno 3 mesi. Tradotto il Napoli deve tornare sul mercato. Al momento Manna deve vendere, questo è il mantra di De Laurentiis, ma se deve fare un innesto in virtù dell'infortunio di Buongiorno, quello sarebbe un difensore centrale. Per caratteristiche mi viene da dire servirebbe più un mancino, uno di centrosinistra. Occhio a Thiago Gabriel e Solet, anche se c'é un pallino, un pupillo di Massimiliano Allegri e di Giovanni Manna, Federico Gatti".