I docenti che hanno vinto il concorso straordinario hanno concluso la prima fase della procedura informatizzata utile alle immissioni in ruolo 2021/2022. La prima fase consisteva nella scelta delle province da parte dei docenti che hanno messo in ordine di preferenza tutte le province della regione in cui risultano vincitori di concorso. Dopo la pubblicazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali delle province assegnate ai docenti, questi ultimi possono procedere con la seconda fase, utile alla nomina in ruolo.

Al via con la seconda fase: i docenti devono scegliere tutte le sedi della provincia assegnata

Durante la seconda fase della procedura informatizzata, i docenti devono mettere in ordine di preferenza le sedi scolastiche presenti nella provincia di assegnazione, in cui aspirano ad essere assunti a tempo indeterminato. Gli Uffici Scolastici Regionali raccomandano di indicare tutte le sedi scolastiche della provincia, in quanto, qualora non dovessero risultare cattedre disponibili nelle sedi indicate, gli insegnanti potrebbero vedersi assegnata d'ufficio una cattedra in una Scuola non scelta. A tal proposito la procedura informatizzata prevede obbligatoriamente la scelta di un comune, da parte dei docenti, da cui partire eventualmente per l'assegnazione d'ufficio.

Gli insegnanti devono ricevere un'email di conferma al termine della procedura

Dopo aver scelto le sedi scolastiche e il comune, i candidati alle immissioni in ruolo devono indicare se sono disponibili all'assegnazione di cattedre nelle sedi ospedaliere, nelle carceri, nei licei europei o di cattedre esterne. Infine i docenti con gravi disabilità o che assistono persone con disabilità devono indicarlo per ricevere la priorità sull'assegnazione delle cattedre.

Al termine della procedura i docenti, a conferma della buona riuscita dell'inoltro della domanda, devono ricevere un'email sull'indirizzo di posta elettronica indicato sul portale Istanze Online. Tale e-mail deve contenere un documento in formato Pdf riepilogativo di tutti i dati inseriti. Qualora ci fossero errori nel Pdf, i candidati devono annullare l'inoltro della domanda e ricompilare nuovamente il modulo.

Ogni Ufficio Scolastico Regionale indica le scadenze per l'inoltro della domanda

Gli aspiranti interessati alla procedura devono controllare quotidianamente i siti ufficiali degli Uffici Scolastici Regionali, in quanto nella sezione dedicata al reclutamento dei docenti, troveranno tutte le informazioni inerenti alle scadenze per la presentazione della domanda. Su Istanze Online i docenti hanno a disposizione, per di più, una guida con le istruzioni per compilare correttamente la domanda.