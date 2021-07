Le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 stanno avvenendo tramite procedura informatizzata in tutta Italia. La prima fase ha visto i docenti vincitori di concorso ed inseriti nelle graduatorie di merito, mettere le province della regione in cui risultano vincitori in ordine di preferenza. Nei giorni scorsi sono arrivate le dovute autorizzazioni da parte del Mef sul contingente dei posti destinati a tale procedura straordinario, dunque gli aspiranti hanno ricevuto la provincia di destinazione.

Al via alla seconda fase in cui i docenti dovranno mettere le sedi scolastiche in ordine di preferenza

Dopo aver ricevuto la provincia di destinazione, i docenti dovranno inserire in ordine di preferenza le sedi scolastiche. In questa fase decisiva per l'immissione in ruolo, gli Usr raccomandano ai docenti di inserire tutte le sedi scolastiche presenti nella provincia. Infatti qualora non dovessero esserci posti disponibili nelle scuole inserite dagli insegnanti, sarà assegnata loro una cattedra d'ufficio. Per tale motivo è obbligatorio da parte di tutti i docenti (anche quelli che intendono inserire tutte le sedi) indicare un comune di partenza da cui si procederà con l'assegnazione d'ufficio, qualora non ci fossero cattedre nelle scuole desiderate.

La scelta può ricadere anche su un comune già indicato nella lista di tutte le scuole per la nomina in ruolo.

La domanda va compilata sulla piattaforma Polis Istanze Online

I docenti, così come avvenuto con la scelta della provincia, devono indicare le sedi in ordine di preferenza sul portale "Polis-Istanze Online". Per effettuare il login bisogna possedere già delle credenziali validate negli anni scorsi, oppure si può accedere tramite Spid.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ogni Ufficio Scolastico Regionale indica le tempistiche per la presentazione delle domande, ad esempio quello della Lombardia ha aperto la finestra per la scelta delle sedi dal 24 al 26 luglio 2021.

Ai docenti deve arrivare per una email di conferma al termine della procedura

I docenti, dopo aver effettuato il login ed essere entrati nella piattaforma che regola la scelta delle sedi per la nomina in ruolo, devono inserire le sedi scolastiche in ordine di preferenza e il comune per l'assegnazione d'ufficio.

Successivamente gli aspiranti devono indicare se sono disposti anche ad accettare cattedre esterne, con turni serali, nelle carceri, negli ospedali e nei licei europei. Infine i docenti, di cui all’articolo 21 e all’articolo 33 della legge numero 104/92, potranno avere la priorità sulla scelta della sede scolastica. Al termine della procedura gli aspiranti devono cliccare sul pulsante "Salva e inoltra" e scaricare il pdf riassuntivo con tutte le informazioni inserite. Affinché la procedura risulti correttamente conclusa, tale pdf deve arrivare ai docenti anche via email all'indirizzo di posta presente sul portale nell'area personale.