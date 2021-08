Enel sta cercando nuove risorse da immettere nel proprio organico sul territorio nazionale. Le Offerte di lavoro della multinazionale riguardano diplomati che saranno assunti come tecnici e impiegati con un contratto di lavoro inizialmente di apprendistato. Le candidature dovranno pervenire presso Enel esclusivamente in modalità telematica.

Offerte di lavoro Enel: posizioni aperte per tecnici, i requisiti

Gli annunci di lavoro recentemente pubblicati da Enel riguardano diplomati per posizioni tecnico-operative e diplomati junior da destinare a posizioni impiegatizie e operative.

Per quanto riguarda la prima posizione citata, i candidati devono essere in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado a indirizzo elettrico, meccanico o affini. Le risorse, inoltre, devono avere una buona conoscenza degli strumenti informatici, essere proattivi, rispettare le scadenze, avere capacità organizzative e di problem solving, essere propensi a lavorare in gruppo e a svolgere attività in reperibilità.

Lavoro: si cercano diplomati junior per posizioni impiegatizie e operative

I diplomati junior da destinare a posizioni impiegatizie e operative, invece, saranno assunti per la funzione di O&m di Geotermia pertanto dovranno avere la residenza nei comuni geotermici: Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Piancastagnaio, Santa Fiora e Arcidosso, Monterotondo M.mo, Monteverdi M.mo, Montieri, Chiusdino, Radicondoli.

Oltre a un diploma a indirizzo tecnico o professionale (oppure in ragioneria, scientifico in ambito meccanico, elettronico di manutenzione e assistenza tecnica o affini), agli aspiranti sono richiesti i seguenti requisiti: capacità di problem solving, attitudine a lavorare in gruppo, competenze digitali e in ambito elettronico o meccanico, reperibilità e sensibilità ai costi.

Per entrambe le offerte di lavoro di Enel inizialmente sarà stipulato un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi. Le risorse che saranno assunte affronteranno un percorso di formazione teorico-pratica, affiancati da un tutor aziendale.

Lavoro per diplomati: come inviare la propria candidatura per Enel

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Enel è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale di Enel nella sezione "Careers".

In tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte e sarà possibile inviare la propria domanda cliccando sulla posizione d'interesse e poi su "Invia candidatura". Per completare le operazioni di inoltro bisogna effettuare l'accesso al sito, iscrivendosi alla piattaforma mediante le proprie credenziali.