Continua la ricerca di Poste Italiane per quanto riguarda la figura dell'operatore di sportello. Infatti la data di scadenza della presentazione delle candidature è stata prorogata dal 31 luglio al 31 agosto.

Inoltre l'azienda ha pubblicato altri annunci di lavoro sempre per sportellisti che hanno un'ottima conoscenza della lingua spagnola, inglese, ucraina, francese, araba, cinese. In questo caso però tali Offerte di lavoro scadono tutte il 15 settembre. Ecco dunque altri dettagli sulle mansioni da svolgere e come presentare la domanda di partecipazione alla selezione.

Cercasi sportellisti diplomati ordinari senza esperienze professionali

Per poter partecipare al processo di selezione on line per il profilo di operatore di sportello, è necessario aver conseguito il diploma di scuola superiore con un punteggio maggiore di quello richiesto (ovvero 70/100). Non sono richieste particolari competenze professionali.

Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta. Il contratto offerto è a tempo indeterminato e part time. Le assunzioni interessano gli uffici di tutte le regioni d’Italia in relazione a delle precise necessità aziendali.

Assunzioni anche per quelli specializzati in varie lingue

Per quando riguarda la figura di sportellista con ottima conoscenza della lingue sopracitate viene ovviamente richiesta oltre al diploma di maturità anche la padronanza della lingua straniera fra quelle già menzionate nell'incipit. In tal caso si offre un iniziale contratto a tempo determinato con orario di lavoro full time.

Gli uffici postali multietnici in cui lavoreranno gli operatori di sportello si trovano a:

Milano per quelli specializzati nello spagnolo

per quelli specializzati nello spagnolo Reggio nell'Emilia per quelli specializzati nell'ucraino

per quelli specializzati nell'ucraino Roma, Venezia, Brescia, Palermo, Firenze, Napoli per quelli specializzati nell'inglese

per quelli specializzati nell'inglese Milano, Prato, Reggio nell'Emilia in cui viene richiesta la conoscenza della lingua cinese

Lecce, Genova, Reggio nell'Emilia, Modena, in cui viene richiesta la conoscenza della lingua araba

Brescia, Foggia, Padova, Roma e Trapani in cui viene richiesta la conoscenza della lingua inglese

L'operatore di sportello presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, fornendo informazioni ai clienti nel rispetto del regolamento aziendale.

Lo stipendio si aggira intorno ai 1200 euro netti al mese.

Candidature e processo di selezione

Le domande dovranno essere inviate telematicamente mediante il form disponibile sul sito web di Poste Italiane. Per farlo, dunque, gli interessati dovranno cliccare sulla relativa posizione d'interesse e premere il pulsante 'invia candidatura ora'.

Gli stessi dovranno inserire i propri dati anagrafici, il proprio Cv ed esprimere le proprie preferenze riguardo la possibilità di lavorare su turni e di effettuare trasferte. I candidati ritenuti più idonei verranno contattati e dovranno sottoporsi in un secondo momento a dei test attitudinali per testare abilità logiche, numeriche.