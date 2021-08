La catena di supermercati Penny Market ha appena aggiornato le proprie Offerte di lavoro, pubblicando nella sezione apposita nuovi annunci volti alla ricerca di personale da assumere nei punti vendita di quasi tutte le regioni italiane dove è presente il marchio.

Nel dettaglio, Penny Market è pronta ad assumere un totale di 75 addetti alla vendita e banconisti per i reparti gastronomia dei supermercati.

Come inviare curriculum a Penny Market per le nuove offerte di lavoro

Come ormai è consuetudine, per rispondere agli annunci di lavoro nei supermercati e proporsi per l'assunzione la modalità principale è online, precisamente tramite il sito dell'azienda nella sezione "Lavora con noi".

C'è sempre la possibilità di portare il proprio curriculum direttamente al punto vendita ma, così facendo, ci si può proporre solo per un eventuale posto di lavoro in tale sede; mentre al contrario, attivando un profilo personale sul sito ufficiale si hanno maggiori possibilità di assunzione, sia in altri supermercati che più avanti nel tempo.

Accedendo alla pagina "Lavora con noi" del portale web di Penny Market si possono visionare tutte le offerte di lavoro disponibili al momento e suddivise per regione geografica. Tra le varie figure ricercate c'è quella di 'addetto alla vendita'; altra figura professionale cercata dalla catena di supermercati è quella di 'direttore di negozio'.

Sono disponibili anche altri ruoli nelle varie sedi del gruppo, nei grandi centri di distribuzione oltre che nei sistemi organizzativi e informativi.

Offerte di lavoro supermercati Penny Market: gli annunci aggiornati

Nello specifico delle offerte di lavoro aggiornate nel mese di agosto, Penny Market assume addetti alla vendita in molti supermercati di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Sicilia e Campania.

Le risorse umane scelte verranno poi impiegate in attività quali il rifornimento dei banchi vendita dei prodotti alimentari, nelle pulizie del supermercato, nelle operazioni di cassa e nell'assistenza ai clienti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Assunzioni Penny Market per banconisti reparto gastronomia

Inoltre, per alcuni supermercati siti in Piemonte, Lombardia e Sicilia, si cercano addetti alla vendita per il banco gastronomia. Per tale posizione viene ricercato del personale con una pur minima esperienza precedente. Come specificato negli annunci di lavoro, il ruolo richiede - oltre al servizio alla clientela e relativa assistenza - lo svolgimento di mansioni quali l'allestimento giornaliero del banco, la sanificazione del reparto e il controllo/segnalazione di eventuali anomalie.