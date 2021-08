Attualmente sul portale del lavoro di Poste italiane è presente l'annuncio in cui si parla della ricerca di portalettere. Inoltre, la nota azienda postale avvisa i possibili candidati che tale annuncio sarà ancora attivo fino al 5 settembre 2021 e richiede un requisito fondamentale per poter partecipare alle selezioni , ovvero il possesso di un diploma con almeno un voto pari a 70/100 il quale corrisponde ai 42/60 del vecchio sistema di votazione. Da ricordare che le candidature possono effettuarsi esclusivamente online tramite un'apposita area del portale aziendale.

Le ricerca dei portalettere

Poste italiane sta ancora ricercando portalettere e per svolgere al meglio il lavoro richiesto da questa figura professionale il candidato dovrà obbligatoriamente superare la prova del motomezzo aziendale. Quest'ultimo avrà una cilindra pari a 125 cc e sarà munito del massimo carico di prodotti postali. Oltre a questo step senza del quale il futuro lavoratore non potrà arrivare all'assunzione, l'azienda chiede il possesso di un diploma di scuola superiore con il voto menzionato prima oppure, in via facoltativa, una laurea con voto pari ad almeno 102/110. Si precisa che il titolo universitario può essere anche triennale. Proseguendo con i requisiti, c'è da aggiungere che possono inviare il curriculum anche persone alla prima esperienza e i residenti della provincia di Bolzano devono possedere il certificato che attesta il bilinguismo.

Infine, il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e le assunzioni avverranno nelle seguenti filiali in base alle esigenze, ovvero: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Toscana.

La candidatura online e il processo selettivo

Per partecipare alle selezioni dei postini, bisogna per prima cosa digitare poste italiane lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca in modo da ottenere il link alla pagina del lavoro.

Una volta all'interno, sarà necessario cliccare prima in alto su 'Carriere' e poi a sinistra su 'posizioni aperte'. Tali azioni condurranno direttamente all'elenco delle posizioni aperte tra cui quella descritta finora. Non resta che cliccare il titolo dell'annuncio di nostro interesse e poi sul pulsante blu Invia candidatura ora per completare la procedura di invio del curriculum.

Quanto al processo selettivo, una chiamata da parte dell'ufficio del personale avviserà il candidato della somministrazione di un test logico-attitudinale che potrà avvenire a scelta o nella sede indicata da Poste o via email. Una volta superato questo primo esame, non resta che affrontare il colloquio e la prova finale del mezzo indicata sopra. Chi avrà passato anche quest'ultima e obbligatoria prova potrà cominciare a lavorare a partire da settembre 2021.