Leroy Merlin, azienda specializzata in bricolage e fai-da-te, arredo, decorazione e giardinaggio, sta cercando nuove risorse da inserire nei suoi punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. Per ottenere il lavoro non è indispensabile aver conseguito un diploma di laurea, mentre le domande di candidatura dovranno pervenire all'azienda esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma ufficiale di Leroy Merlin.

Offerte di lavoro Leroy Merlin: posizioni aperte sul sito ufficiale

L'azienda attiva nel settore della Grande distribuzione organizzata sta cercando diverse figure da assumere tra cui scaffalisti, venditori specialisti, hostess e steward.

L'addetto libero servizio scaffalista si occuperà dell'approvvigionamento, con lo scopo di assicurare al cliente la giusta disponibilità del prodotto, inoltre assicurerà la regolare tenuta delle aree del punto vendita (interna, esterna) nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’utilizzo dei mezzi di lavoro. Per tale profilo è richiesta esperienza nel settore delle vendite e/o nell'ambito della Grande distribuzione organizzata e un diploma nella scuola secondaria di secondo grado tecnico professionale. L'orario lavorativo è dalle 6 alle 12, mentre la sede è Udine.

Leroy Merlin cerca venditori specialisti in diversi ambiti e per diverse sedi che siano in possesso di un diploma oppure una laurea.

In particolare sta cercando venditore specialista: mondo giardino a Baranzate (provincia di Milano), Udine, Verona, Brescia, Assago, Piacenza, Savignano sul Rubicone (Rimini) e Rozzano (Milano); mondo bagno e suolo a Rozzano, Torre Annunziata (Napoli), Verona, Udine, Assago, Milano Caponago, Baranzate, Roma Salaria, Livorno, Curno (Bergamo), Treviso, Casalecchio (Bologna), Bologna, Brescia; mondo porte e finestre a Brescia, Verona, Treviso, Rozzano, Roma, Brescia, Nova Milanese, Milano Caponago.

Anche a hostess e steward viene chiesto almeno il diploma, mentre la laurea costituisce un titolo preferenziale, oltre a un'esperienza nel medesimo settore. La posizione è aperta a Roma, Bologna, Torino, Brescia, Rozzano, Collegno (Torino), Livorno, Brescia, Pavia, Udine, Milano, Vicenza, Palermo, Marghera (Venezia).

Assunzioni in Leroy: come inviare la propria domanda

Per consultare tutte le posizioni aperte in Leroy Merlin e inviare la propria domanda di candidatura è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda nella sezione "Offerte di lavoro". Bisognerà poi cliccare la posizione a cui si è interessati e poi su "Invia candidatura"; infine verrà richiesta la compilazione di un form.