Spedireroma srl è una società operante nel settore logistico che attualmente è alla ricerca di nuovo personale da impiegare come drivers consegnatari. Le domande di partecipazione non dovranno essere inviate alla società, ma potranno essere inoltrate mediante i principali canali di selezione del personale, quale ad esempio Linkedin.

Per candidarsi, dunque, i soggetti interessati e che possiedono i requisiti che verranno successivamente esplicati, non dovranno fare altro che ricercare l'annuncio in questione sul motore di ricerca e inviare la propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante "candidati ora".

L'annuncio relativo alla selezione di drivers non presenta una data di scadenza: il form per candidarsi risulta, ad oggi, regolarmente attivo.

Le mansioni da svolgere

Come già previamente anticipato, l'azienda è alla ricerca di personale, uomini o donne, da impiegare come autisti consegnatari. I candidati selezionati attraverso questa procedura, dunque, dovranno occuparsi delle attività di carico delle merci e del loro trasporto presso le sedi indicate, mediante un mezzo aziendale che sarà loro fornito. Il peso delle merci da caricare sarà variabile e arriverà a un massimo di venti chilogrammi per gli uomini e di quindici chilogrammi per le donne.

Il percorso che i drivers dovranno effettuare di giorno in giorno sarà loro segnalato attraverso una mappa contenuta in un palmare che sarà dato loro in dotazione: ciascun percorso prevedrà circa 150 fermate.

Le consegne saranno effettuate sul territorio di Roma.

Requisiti per partecipare: necessario il possesso della patente B

Considerando che le consegne saranno effettuate sul territorio di Roma, ne consegue che per partecipare alla selezione sarà necessaria una buona conoscenza delle strade della città. Tra gli altri requisiti segnalati nell'annuncio vi sono:

possesso della patente B da almeno un anno;

precedente esperienza nella mansione;

capacità di utilizzo di strumenti tecnologici, come smartphone e palmari.

Nell'offerta di lavoro è specificato che è richiesta anche una disponibilità immediata e i turni si svolgeranno dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria 7.30 - 20.30.

Caratteristiche contrattuali

Ai candidati selezionati sarà offerto un contratto a tempo determinato, part time o full time, della durata iniziale di un mese ma con possibilità di proroghe. L'inquadramento contrattuale è quello del CCNL Trasporti Livello G1, per il quale è prevista una retribuzione lorda di 1644,20 euro mensili, che dovrà necessariamente essere riproporzionata in caso di assunzione part time.