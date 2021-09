Il piano straordinario promosso dal ministero del Lavoro e lanciato nel 2019 prosegue senza sosta. Il fine è rafforzare e ampliare l'organico dei tanti centri per l'impiego di tutta Italia. Sono previste, entro la fine del 2021, 4.500 nuove assunzioni nei Cpl che avverranno tramite Concorso pubblico.

Alessandra Nardini, coordinatrice degli assessori regionali al lavoro, ha dichiarato che, nonostante i ritardi nella tabella di marcia, si punterà a recuperare per garantire nuovi inserimenti occupazionali nei centri dell'impiego entro l'anno.

Concorsi Centri per l'impiego 2021, le novità

Ci sono ritardi nelle assunzioni previste per i Cpl: il piano avrebbe previsto 11.600 nuove figure ma, al momento, ne sono state reclutate circa 1.300. Molise, Puglia, Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata e Sardegna sarebbero le regioni italiane nelle quali si è rilevato un maggiore divario rispetto all'iniziale tabella di marcia.

Ci sono però buone notizie, almeno come dichiarato da Alessandra Nardini. La coordinatrice degli assessori regionali al lavoro rassicura sul fatto che nel corso dei prossimi mesi si procederà all'assunzione di nuovo personale da impiegare nei centri per l'impiego.

In breve tempo dovrebbero essere approvati tutti i bandi necessari per dare il via ai concorsi pubblici per i Cpl.

Per quanto riguarda i finanziamenti atti a coprire le nuove assunzioni, non ci dovrebbero essere grossi intoppi. A garantirli ci ha pensato il PNRR, che per incrementare l'organico dei centri per l'impiego ha stanziato circa 464 milioni di euro.

Cinque sono invece i miliardi di euro disponibili per le politiche attive per il lavoro, mentre un miliardo di euro verrà impiegato per percorsi di formazione e aggiornamento del personale già occupato nel Cpl.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I concorsi già banditi per i Centri per l'impiego

In alcune regioni italiane sono stati già banditi i Concorsi Pubblici per le assunzioni nei Cpl. Nello specifico, le regioni Puglia e Lazio hanno effettuato le selezioni. La regione Piemonte ha indetto nel mese di agosto dei concorsi finalizzati all'assunzione di 134 figure da impiegare nei Cpl, mentre sono 500 i posti disponibili per i centri per l'impiego della Calabria che verranno resi effettivi dopo la pubblicazione dei rispettivi concorsi pubblici.

Anche se in ritardo rispetto alle tempistiche previste, entro la fine del 2021 dovrebbero dunque arrivare i bandi per l'assunzione di 4.500 nuove figure da assumere nei centri per l'impiego dislocati nel territorio nazionale. Come di consueto, i testi completi verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione dei relativi bandi.