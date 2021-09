In cantiere all'Inps non c'è solo il bando per 1858 funzionari laureati, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è imminente ma altresì sono previste altre selezioni pubbliche per assumere circa 3 mila persone come centralinisti call center. Secondo quanto dichiarato dal presidente Inps Pasquale Tridico, durante un'audizione alla Camera inoltre: 'Ci vorrà quindi tempo per fare il concorso, per questo abbiamo rinnovato il contratto esterno per dodici mesi'. Nel dettaglio quindi c'è bisogno, nelle more, sia di continuare ad assicurare il servizio di contact center, diventato ormai un punto di riferimento fondamentale per i cittadini durante la pandemia dato che ogni anno lo stesso gestisce circa 22 milioni di contatti umani, ma anche di ampliare l'organico.

Bandi Inps per per 3000 impiegati diplomati come addetti contact center

Ecco quindi che si è optato per un cambio di rotta internalizzando tale servizio, dato che finora il contac center è stato affidato a una una società esterna all'Istituto con un costo importante di 97 milioni nel 2020. L'obiettivo è quello di non superare questa cifra, facendo crescere però le unità di personale. Tali nuove assunzioni dovrebbe riguardare persone in possesso del diploma. Tale pubblica selezione, come rilevato dai sindacati, lascerebbe a casa circa 600 lavoratori che non potrebbero partecipare alla procedura dato che hanno solo la licenza media. Quello che trapela dalle prime comunicazioni è che la selezione si snoderà attraverso una valutazione dei vari profili professionali al fine di selezionare quelle figure che meglio si adattano all’incarico in palio.

Ecco quindi che dovrebbero sparire le valutazione sulla base di titoli posseduti e prove uniformate per verificare capacità e preparazione.

Gli altri concorsi previsti per titoli ed esami oltre a quello per 1858 funzionari

Quanto ai prossimi concorsi in uscita Inps, dal piano del fabbisogno del personale per il 2021-2023 emerge l'intenzione di procedere con il reclutamento di circa 5 mila nuovi dipendenti entro i prossimi 2 anni nell’ottica di garantire servizi sempre più efficienti e digitalizzati ai cittadini.

Le figure da inserire sono varie e con competenze in diversi ambiti. Infatti l'Inps non solo sta cercando 1858 amministrativi ovvero consulenti della protezione sociale ma anche informatici, medici, avvocati per favorire il turnover del personale.

Fra i posti accantonati e già previsti vi sono anche :

413 unità da inquadrare in posizione economica C1 (progressioni verticali di personale);

364 medici di prima fascia ;

165 informatici con posizione economica C1 (concorso già bandito);

63 medici di seconda fascia;

38 professionisti tecnico edilizi di primo livello;

15 professionisti legali di primo livello ( bando già uscito);

11 insegnanti;

10 dirigenti informatici di seconda fascia (concorso Inps in arrivo).

I requisiti per partecipare ai bandi che ancora devono uscire potrebbero prevedere la laurea magistrale o a ciclo unico. Le prove potrebbero svolgersi a distanza ossia in via telematica.