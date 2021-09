Il bando ufficiale del Concorso dell'Agenzia delle Entrate 2021 è in scadenza, dunque i candidati che sono interessati a inviare la propria domanda devono affrettarsi. In particolare, la scadenza è fissata al 30 settembre 2021 per la selezione che porterà all’assunzione a tempo indeterminato di 2.320 risorse che saranno inglobate nell'Ente come funzionari e altri profili professionali con profilo informatico. La necessità di assumere personale in ruoli informatici è nata dalla rivoluzione digitale in atto nell’Amministrazione Finanziaria che richiede ai lavoratori delle nuove competenze.

La domanda dovrà essere fatta in via telematica.

Suddivisione dei posti a tempo indeterminato

Ma quali sono le figure professionali ricercate? La selezione pubblica avviata dall'Agenzia delle Entrate riguarda la terza area funzionale e prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 2320 figure impiegate in attività gestionali amministrative e tributarie così suddivise:

1.950 posti all'interno delle direzioni regionali per figure che saranno impiegate nelle attività tributarie e amministrative;

all'interno delle direzioni regionali per figure che saranno impiegate nelle attività tributarie e amministrative; 370 posti all'interno delle strutture centrali per figure che saranno impiegate in attività fiscali (duecentoventi posti), in attività gestionali (venti posti), in attività inerenti alla protezione dei dati (dieci unità), in attività legali (settanta unità), in attività di fiscalità internazionale (cinquanta risorse).

I requisiti per potersi candidare

Per quanto concerne i requisiti, sono richiesti titoli di studio e caratteristiche diverse a seconda della posizione interessata.

In generale, però, vi sono dei requisiti minimi di accesso che riguardano tutti i profili professionali selezionati. In particolare le risorse devono possedere un titolo di studio attinente alla mansione da ricoprire, la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, essere fisicamente idonei al lavoro ed essere in regolare posizione nei confronti dell'obbligo di leva.

Invio della domanda in modalità telematica

Per inviare la domanda di adesione al bando di concorso, gli aspiranti funzionari devono innanzitutto rispettare la scadenza del 30 settembre alle ore 23:59. La piattaforma per inviare la domanda di partecipazione è attiva sul portale istituzionale dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo "2320trib.it".

Gli aspiranti che sono interessati a consultare il bando ufficiale della procedura concorsuale devono collegarsi, invece, al sito ufficiale "agenziaentrate.gov.it". A questo link sarà possibile verificare tutti i requisiti specifici per ogni posizione lavorativa, oltre che le caratteristiche precise inerenti alle mansioni da svolgere.