Sono in corso i casting per la selezione di attori, attrici, figuranti generici e speciali per la realizzazione di un film diretto da Abel Ferrara e dal titolo Padre Pio. Le riprese cominceranno alla fine del mese di novembre.

Un film di alto livello

Il celebre regista statunitense Abel Ferrara ha in programma di girare a breve un nuovo film nel nostro Paese. Nel cast, tra gli altri, saranno presenti Willem Dafoe e Shia LeBouf (ruolo da protagonista principale) e il film, dal titolo Padre Pio, verrà prodotto da Maze Films e Interlinea Films. In particolale, le riprese verranno effettuate in provincia di Foggia, soprattutto a Monte Sant'Angelo, e avranno inizio verso la fine del prossimo mese di novembre.

Il film sarà ambientato prevalentemente negli anni 20 del secolo scorso, e sarà incentrato sulla figura di Padre Pio anche in connessione con peculiari eventi storici e situazioni sociali dell'epoca.

I casting

Le selezioni sono già del tutto aperte e la richiesta è attualmente indirizzata verso figuranti, figuranti speciali e attori e attrici (per ruoli recitativi secondari). Tutti i candidati devono risiedere nell'ambito della Puglia. Ancora più nello specifico, si cercano uomini e donne tra i 18 e i 75 anni e bambini di età compresa tra 5 e 13 anni. La ricerca è molto dettagliata e in tal senso è orientata nei confronti di soggetti con volti interessanti, dai lineamenti alquanto intensi, scavati, oltre che verso soggetti estremamente magri e a uomini in grado di andare a cavallo.

Per quanto concerne attori e attrici si richiede una adeguata conoscenza della lingua inglese, tenuto conto che devono sapere e/o recitare in tale lingua. Tutti i candidati devono essere completamente privi di tatuaggi, orecchini, piercing in vista, capelli con tagli moderni o tinti, questo innanzitutto a causa dell'ambientazione storica del film.

Quanti intendono proporre la propria candidatura devono inviare a casting@ozfilm.it quanto segue: curriculum vitae, una foto in primo piano e una a figura intera, un video di presentazione (in italiano e in inglese), i propri riferimenti di contatto (telefonici e di posta elettronica), accurate indicazioni relative a età, statura, residenza.

Per i minorenni la candidatura deve essere inoltrata dai relativi genitori o dai tutori legali. Nell'oggetto della mail occorre inserire 'PADRE PIO_ ' aggiungendo la categoria per cui ci si propone, ovvero: attore, attrice, figurante, figurante speciale. Coloro che desiderano ricevere ulteriori informazioni possono far riferimento all'indirizzo email prima indicato o visionare la pagina Facebook di Oz Film, società che si occupa delle selezioni.