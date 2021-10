In arrivo c'è un nuovo concorso per infermieri per circa 700 posti a tempo indeterminato. L'Azienda ligure A.Li.Sa. ha pubblicato una delibera, la n. 385/2021 con cui si indice un nuovo bando di concorso per collaboratori professionali – categoria D – che verranno poi inseriti nelle singole Aziende, Enti e Istituti sanitari della Liguria. Dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e sul relativo Bur, si hanno a disposizione 30 giorni per inviare la candidatura. Manca poco comunque alla pubblicazione del bando che è attesa nei prossimi giorni.

I singoli posti a concorso:

35 nell'ASL 1 Area Territoriale Ponente;

160 nell'ASL 2 Area Territoriale Ponente;

90 nell'ASL 3 Area Metropolitana Genovese;

180 nell'Osp. Pol. San Martino – IRCCS Area Metropolitana Genovese;

30 nella E.O. Ospedali Galliera Area Metropolitana Genovese;

3 all'IRCCS Is. G. Gaslini Area Metropolitana Genovese;

2 nell'Osp. Evangelico Internazionale Area Metropolitana Genovese;

130 nell'ASL 4 Area Territoriale Levante;

70 nell'ASL 5 Area Territoriale Levante.

Si precisa che 147 posti sono riservati a favore dei volontari delle Forze Armate.

Requisiti per partecipare e inviare la candidatura

Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare al nuovo bando dovranno essere in possesso oltre che dei requisiti generali (cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica) anche dei seguenti requisiti specifici: laurea triennale abilitante alla professione sanitaria infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale degli infermieri.

La domanda di ammissione deve essere inviata e compilata telematicamente, previa registrazione on-line sul sito https://concorsi – alias.regione.liguria.it. I campi non correttamente compilati o che contengono informazioni diverse da quelle richieste non verranno valutati dalla Commissione. Occorre caricare, allegandoli in pd,f anche una serie di documenti.

Una volta inviata la domanda non è poi più modificabile.

Prima di inviare la domanda, occorre munirsi di un account SPID, attivando dunque l'identità digitale che permette di accedere a tutti i servizi online delle Pa attraverso una credenziale unica, che si attiva una sola volta ed è sempre valida.

L'iter della selezione: titoli e prove d'esame

Quanto alle prove d'esame, è prevista una prova scritta e una orale. Verranno attribuiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove d’esame. Per lo svolgimento delle prove potrebbero essere utilizzate sedi decentrate, così come la non contestualità delle prove somministrate, assicurando tuttavia la trasparenza e l'omogeneità delle stesse in modo da garantire il medesimo grado di selettività. La prova orale può svolgersi anche in videoconferenza, con strumenti digitali.