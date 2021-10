Aperti i casting per la ricerca di varie comparse per un film diretto da Giovanni Coda e avente per tema principale il femminicidio. Sono inoltre in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma per una serie televisiva e altre produzioni.

La sposa nel vento

Per realizzare iil nuovo film dal tiolo La sposa nel vento, diretto dal regista Giovanni Coda e prodotto da Movie Factory Roma, sono in corso i casting finalizzati alla ricerca di comparse. Il film, tutto incentrato sul grave problema del femminicidio e che beneficia del sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission, verrà poi girato tra il mese di novembre e quello di dicembre di quest'anno.

Le prime selezioni si svolgeranno il 29 ottobre, dalle ore 15 alle 19, presso il Teatro Massimo di Cagliari. La richiesta è attualmente indirizzata verso donne maggiorenni, di qualsiasi età e residenti in Sardegna, come comparse. A tale proposito quante desiderano prendere parte ai casting sono tenute ad inviare tramite whatsapp a questo numero telefonico: 328/0853987 quanto segue: nome, cognome, età, statura, riferimento telefonico, curriculum vitae o breve presentazione, tre fotografie recenti (un primo piano frontale, un primo piano di profilo, una foto a figura intera).

Cineworld Roma

Per la realizzazione di una nuova serie televisiva, Cineworld Roma è alla ricerca di una giovane donna di età compresa tra 25 e 40 anni, in grado di dire alcune battute nonchè di suonare discretamente la chitarra.

Le interessate a proporsi devono inviare fotografie e recapito telefonico per whatsapp al seguente numero di telefono:338/4077856. Sempre Cineworld cerca poi una modella di etnia africana d età compresa tra 28 e 35 anni, alta 1, 80, con taglia non superiore alla 42 e numero di scarpe 40. Per candidarsi è necessario inviare tramite whatsapp alcune foto recentissime unitamente ai propri dati personali e di contatto a questo numero telefonico: 379/2096777.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine, per una scena le cui riprese verranno effettuate mercoledì prossimo, 27 ottobre, Cineworld Roma è alla ricerca di una donna anziana, per interpretare il ruolo della 'nonnina', di età superiore a 75 anni (non vengono posti ulteriori limiti) e con capelli bianchi del tutto naturali. In questo caso le interessate a prendere parte alle selezioni devono spedire con la massima sollecitudine alcune forografie recenti, servendosi anche in questo caso di whatsapp, ma al numero telefonico: 392/6724926. Ricordiamo che Cineworld Roma si occupa da tempo di casting per film, serie televisive e altro ancora sempre di altissimo livello, collaborando con note case di produzione e importanti registi.