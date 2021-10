Sono recentemente partiti i casting finalizzati alla realizzazione del nuovo film diretto dalla regista Emma Dante e dal titolo Misericordia. Si cecano attrici per la copertura di ruoli da protagoniste principali e le riprese verranno poi effettuate il prossimo anno a Palermo, in primavera.

Emma Dante

Emma Dante è da tempo una importante regista di teatro, Cinema e televisione, acclamata in Italia e all'estero, sia dal pubblico che dalla critica. A tale proposito è sufficiente ricordare l'enorme successo ottenuto dal film Le sorelle Macaluso, che ha ricevuto di recente numerosi Nastri d'argento, ben cinque, e cioè come miglior film e per la miglior regia, ma anche per sonoro, montaggio e produzione.

Il film, peraltro, è già approdato all'estero attirando estremo interesse. Non possiamo poi dimenticare che in questo mese di ottobre la regista ha presentato a Palermo l'opera teatrale Pupo di Zucchero, che era già stato ampiamente acclamato in Francia dalla critica.

Misericordia

Le riprese per il nuovo film, dal titolo Misericordia, tratto dall'omonima opera teatrale, verrà girato a Palermo nella primavera del prossimo anno. Misericordia è sostanzialmente la storia di un luogo chiamato Contrada Tuono. Qui abitano le tre protagoniste del film, tre donne che vivono quotidianamente la dura battaglia per tentare di uscire da una situazione di forte degrado sia dal punto di vista umano che sociale.

Assieme a loro vive il piccolo Arturo, menomato e senza genitori. Le selezioni sono già aperte e i casting si terranno, su appuntamento, il 3 e il 4 novembre a Palermo, presso La Bottega 5 dei Cantieri Culturali della Zisa (Via Paolo Gilli 4). La richiesta in ordine alla realizzazione di questo nuovo film, prodotto da Rosemont, è attualmente indirizzata nei confronti di attrici di età compresa tra 30 e 55 anni per interpretare i ruoli di Anna, Nuzza e Bettina, protagoniste principali.

Trattandosi di un film non ambientato nell'epoca attuale si richiede tassativamente che le candidate non si siano sottoposte in precedenza a interventi di chirurgia estetica o comunque a modifiche di tipo estetico. Gradite inoltre le candidature di donne dai colori mediterranei. Si richiede poi, come elemento fondamentale, una comprovata esperienza recitativa in ambito cinematografico o teatrale.

Le interessate a partecipare alle selezioni, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, devono iscriversi ai provini facendo riferimento al sito internet, specificando la data preferita e la relativa fascia oraria, non essendo consentito presentarsi senza appuntamento.