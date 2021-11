Sulla Gazzetta Ufficiale nel corso delle scorse settimane sono stati pubblicati diversi Concorsi Pubblici per l'assunzione di personale laureato e diplomato a tempo indeterminato e determinato dal Mef, dal Ripam, dall'ACI e dall'Agenzia delle Dogane.

I principali concorsi attualmente aperti sono:

ACI per 305 posti per funzionari e impiegati: la scadenza è spostata al 29 novembre

Ripam per 2022 tecnici con scadenza 15 novembre

Mef per 38 dirigenti con scadenza 29 novembre

Mef per 20 funzionari di alta professionalità con scadenza 22 novembre

Agenzia dogane per 40 dirigenti con scadenza 6 dicembre.

Selezioni Ripam per 2022 tecnici

I bandi di candidatura per Ripam prevedono il reclutamento a tempo determinato di 2022 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione economica F1 da inserire al sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per la realizzazione dei programmi del Pnrr.

La domanda da inviare sul sito Ripam.Cloud è subordinata al versamento della tassa di concorso di 10 euro. I 2022 posti sono così ripartiti:

1270 per funzionario tecnico (codice FT) ;

733 per funzionario in rendicontazione, gestione e controllo (FG);

19 per funzionario analista informatico (codice FI);

Viene richiesta la laurea (magistrale, a ciclo unico o triennale) specifica per ciascun profilo per cui si vuole presentare la candidatura in Ingegneria civile e ambientale, Beni culturali, Architettura e ingegneria edile-architettura, Giurisprudenza, Scienze economiche, Finanza, Scienze dei servizi giuridici; Statistica, Matematica o titoli equivalenti. Il concorso prevede: una prova selettiva unica e la valutazione di titoli professionali.

Scadenza delle domande 15 novembre.

Assunzioni all'ACI per 305 unità

Quanto al bando ACI i posti a disposizione sono 305 in tutto: in particolare 242 per funzionari laureati di area C e 63 per impiegati diplomati di area B. I posti sono tutti a tempo indeterminato, quelli di area C sono rivolti a laureati in Economia, Lingue Straniere, Giurisprudenza; Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità.

Per i candidati in area C di funzionario è prevista solo una prova scritta e una prova orale. I candidati ai profili dell’area B di impiegati invece dovranno affrontare le seguenti prove: test scritto di 120 domande e colloquio orale.

Questo bando non è nuovo, ma si tratta di una riapertura dei termini di iscrizione relativa a quello che venne inizialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel novembre 2019 e poi rinviato: la scadenza delle domande è il 29 novembre.

Bando Agenzia Dogane per 40 dirigenti

L'Agenzia delle Dogane assume 40 dirigenti di II fascia presso i suoi uffici centrali e periferici. Per partecipare al nuovo concorso non è richiesta esperienza. Quanto al profilo amministrativo si richiede una Laurea triennale oppure diploma di laurea. Sono dunque ammesse tutte le lauree. Per gli altri profili, invece, oltre al titolo di studio si richiede anche l’abilitazione e l’iscrizione nel relativo albo professionale. Inoltre, occorre essere dipendenti di ruolo delle PA, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno tre annidi servizio. La procedura di selezione consiste nelle seguenti prove: una prova preselettiva (eventuale), una prova scritta e una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli.

Scadenza domande 6 dicembre.

Due concorsi al Mef per 20 funzionari e 38 dirigenti

Un altro concorso è quello del Ministero dell'Economia, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 funzionari amministrativi contabili, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma. In tal caso occorre la laurea magistrale in Finanza, Informatica, Ingegneria gestionale e informatica; Matematica; Scienze dell’economia; Giurisprudenza; dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello. La procedura concorsuale si svolgerà in due fasi: valutazione titoli: espressa in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30 e prova orale: che verterà sulle materie specificate nel bando.

La scadenza delle domande è il 22 novembre.

Infine vi è il bando per 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, sempre al Mef. In questo caso - oltre ai requisiti generali - occorre essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, avere compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, avere almeno tre anni di servizio. Le prove d’esame sono così suddivise: prima prova scritta: redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti; seconda prova scritta: a contenuto pratico, prova orale: mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato. La scadenza delle domande è il 29 novembre.