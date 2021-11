Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno un bando per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione (edizione 2021) per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

C'è tempo fino al 9 dicembre per inviare la domanda in via telematica, utilizzando lo SPID, e accedendo all’apposita piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo internet //app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021.

Per la partecipazione al corso-concorso il candidato deve essere in possesso di una Pec a lui intestata e occorre versare i 10,00 euro relativi ai diritti di segreteria.

I requisiti per partecipare e le prove d'esame

Per partecipare è necessario possedere il diploma di laurea di quattro anni, laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o Economia e commercio, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze politiche o Sociologia. Quanto alle prove previste queste sono: prova preselettiva svolta in sedi decentrate attraverso l'uso del PC, due prove scritte e una prova orale. Tale prova consiste nel rispondere a 70 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 45 minuti. I quesiti saranno estratti da una banca dati che sarà pubblicata almeno 15 giorni prima dell’inizio della medesima prova.

La valutazione della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto complessivo.

Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro i primi 1035 posti, corrispondenti a tre volte il numero delle iscrizioni all’albo da effettuare.

A seguire sono previste due prove scritte: la prima che verterà su Diritto costituzionale e/o Diritto amministrativo e/o Ordinamento degli enti locali e/o Diritto privato.

La seconda prova scritta avrà a oggetto Economia politica, Scienze delle finanze e Diritto finanziario e/o Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché Management pubblico. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il punteggio complessivo di 14/20.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, che può esser effettuata in videoconferenza attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Per superare l'esame bisogna conseguire 14/20.

Corso-concorso di formazione, tirocinio e stipendio

Sono ammessi a partecipare al successivo corso-concorso di formazione non più di 448 candidati presenti nella graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice,

Il corso-concorso di formazione, organizzato dall’Albo nazionale, avrà una durata di sei mesi e sarà seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso sarà prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento e viene prevista una borsa di studio di 800,00 euro mensili.

Prevista una prova finale consistente nella discussione di una tesi, al termine della quale verrà stilata la graduatoria finale del corso-concorso.

Si procederà quindi al rilascio dell’abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi all’albo regionale di prima assegnazione.

La retribuzione di base per i segretari comunali di fascia A e e fascia B è pari a euro 41.779,17 annui per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima mensilità, la retribuzione di posizione e gli incentivi per i risultati. In fascia C è invece pari a 33.183,43 euro annui.