Nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 22 ottobre 2021 è stato pubblicato un bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1, presso il comune di Benevento. La procedura concorsuale si svolgerà per titoli ed esami, mentre sono previste una prova scritta e una orale. Bando aperto anche ai diplomati. È previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a 10,33 euro, secondo quanto specificato i titoli dovranno essere posseduti entro il 21 novembre, data della scadenza delle domande.

Comune di Benevento: requisiti per il bando da 3 istruttori amministrativi

Il Comune di Benevento ha pubblicato in data 22 ottobre un bando di concorso per il reclutamento di 3 unità complessive di personale, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di istruttore amministrativo. Il 30% del numero totale dei posti messi a concorso saranno riservati ai militari in forma breve o prefissata delle Forze Armate.

I requisiti per poter prendere parte alla procedura concorsuale sono: la cittadinanza italiana, avere la maggiore età, essere in possesso di un diploma, piena idoneità fisica per l'impiego presso il quale si verrà assunti, godere dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti dall'impiego svolto presso una pubblica amministrazione.

Inoltre non bisognerà avere avuto alcuna condanna penale, per i candidati di genere maschile occorrerà trovarsi in una posizione regolare con il servizio di leva.

Termini, modalità di presentazione della domanda ed eventuale prova preselettiva

La domanda potrà essere inviata esclusivamente in via telematica, registrandosi sulla piattaforma informatica del sito della selezione candidati del Comune di Benevento, indicando i propri dati anagrafici e l'indirizzo di posta elettronica.

Una volta completata la domanda, arriverà una email di conferma che tutto è avvenuto con successo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 21 novembre. La tassa di 10,33 euro la si potrà pagare attraverso Pagopa, seguendo tutto la procedura indicata nel sito del comune di Benevento.

Il concorso sarà portato avanti attraverso una prova scritta, valutazione dei titoli e infine una prova orale.

Solo nel momento in cui le domande risulteranno essere superiori a 60, sarà prevista anche una preselettiva. Saranno ammessi a prendere parte alla prova scritta i primi 60 candidati con punteggio più alto, più gli ex aequo. La preselettiva consisterà in una prova a risposta multipla e le materie verteranno su: abilità logica, calcolo matematica, informatica, diritto amministrativo e diritto degli enti locali.

Prevista una prova scritta ed orale

La prova scritta prevederà la redazione di un elaborato sintetico avente a oggetto la ricostruzione della disciplina di riferimento, nonchè l'analisi e la relativa soluzione di uno o più casi concreti facenti riferimento alle mansioni per il profilo in cui si concorre.

Le materie oggetto della prova scritta saranno:

Elementi di diritto amministrativo;

Nozioni sull'ordinamento degli enti locali;

Nozioni sulla trasparenza, anticorruzione e disciplina della protezione dei dati personali;

Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di PP. A.A.;

Codice di comportamento, diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

CAD;

Elementi di diritto penale;

Infine la prova orale invece verterà sulle stesse materie di quelle scritta e si intenderà superata con una votazione minima di 21/30.