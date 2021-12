Nuove opportunità di lavoro nella multinazionale Amazon, attiva nel settore del commercio elettronico. Le assunzioni verranno effettuate dall’agenzia per il lavoro Adecco che si occupa della selezione del personale per Amazon e riguardano addetti al magazzino da inserire nei diversi centri di distribuzione presenti in Italia. Le candidature si dovranno inoltrare solo con la modalità telematica.

Amazon apre nuove opportunità di impiego

Tutti coloro che desiderano far parte di Amazon ed entrare nel team, infatti, avranno la possibilità di controllare le molteplici Offerte di lavoro presenti sul sito dell'azienda e candidarsi online per la posizione preferita, allegando il proprio curriculum vitae.

Amazon rappresenta una realtà in costante crescita e periodicamente apre le assunzioni di personale da inserire nei centri di smistamento presenti anche sul territorio nazionale. Attualmente, infatti, stando alle recenti offerte di lavoro pubblicate sul portale della multinazionale, le assunzioni riguardano operatori di magazzino da inserire nei centri di distribuzione di Castelguglielmo/ San Bellino (Rovigo), Cividate del Piano in provincia di Bergamo, Novara, Passo Corese (Rieti), Vercelli, Castel San Giovanni (Piacenza), Torrazza in provincia di Torino, Colleferro (Roma).

Assunzioni in corso per operatori di magazzino

Gli operatori di magazzino svolgeranno le seguenti mansioni: ricezione della merce in entrata nel punto logistico, movimentazione della merce all'interno del centro di distribuzione, smistamento degli articoli e catalogazione in base alle dimensioni e al luogo di destinazione, stoccaggio della merce, prelievo dei colli, imballaggio degli articoli e preparazione degli ordini per la spedizione.

Gli addetti al magazzino, infatti, dovranno essere in grado anche di utilizzare gli strumenti da lavoro come transpallet manuali e carrelli elevatori che serviranno per la movimentazione della merce.

I requisiti richiesti

I candidati ideali dovranno essere in possesso di una pregressa esperienza nel settore logistico ed in particolare nella movimentazione delle merci, nella catalogazione degli articoli, nell'utilizzo di carrelli elevatori e come addetto al magazzino, all'imballaggio o operatore di magazzino.

Inoltre, dovranno essere in possesso della patente A o B, avere una disponibilità a lavorare su turni anche con notte, precisione e ottima manualità, capacità di organizzare in autonomia il proprio lavoro, atteggiamento positivo verso il lavoro ed attenzione alle norme sulla sicurezza. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le offerte di lavoro direttamente sul sito dell'agenzia del lavoro Adecco, che si occupa delle selezioni di personale per Amazon ed inviare la propria candidatura solo utilizzando la procedura telematica.