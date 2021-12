Avviate nuove assunzioni nella nota azienda operante nel settore del trasporto di merci su strada. Bartolini, infatti, ricerca su tutto il territorio nazionale figure addette all'assistenza alla clientela anche con diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le candidature potranno essere inoltrate secondo la procedura telematica.

Avviate le assunzioni in Bartolini

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda in continua evoluzione tecnologica e nel settore amministrativo.

Bartolini vanta della collaborazione di oltre 800 dipendenti in tutta Italia e, nell'ambito dell'operazione al fine del ripianamento del proprio organico ha indetto nuove assunzioni per impiegati operativi da inserire nelle filiali di Aosta, Asti, Bologna, Bergamo, Bra (Cuneo), Brescia, Bressanone, Cassino (Frosinone), Cuneo, Como, Forlì, Frosinone, Landriano in provincia di Pavia e Livorno.

Si ricercano impiegati operativi con diploma

Gli impiegati operativi verranno inizialmente affiancati da personale esperto e qualificato che li guiderà nell'apprendimento delle proprie mansioni nel settore amministrativo. Al termine del percorso formativo, infatti, saranno in grado di assistere in completa autonomia la clientela utilizzando anche i canali social, gestiranno la bollettazione e svolgeranno tutte le operazioni di cassa.

Inoltre, organizzeranno le consegne e i giri quotidiano dei trasportatori. Gli impiegati operativi, inoltre, dovranno risolvere le problematiche inerenti le spedizioni e soddisferanno le esigenze le richieste telefoniche della clientela espletando tutte le pratiche di assistenza e le procedure burocratiche d'ufficio. Effettueranno anche il data-entry dei dati relativi alle spedizioni giornaliere predisponendone la documentazione.

I requisiti richiesti

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per questo profilo professionale dovranno possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Ragioneria, breve esperienza nel settore amministrativo ed in aziende analoghe, buon uso del pc e del pacchetto Office, oltre a conoscere la strumentazione informatica in generale ed una buona padronanza della lingua inglese.

Si richiedono anche ottime capacità di relazione e di comunicazione e attitudine al lavoro di squadra. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il portale Bartolini, alla sezione "Consulta le nostre inserzioni", dove si potranno consultare le Offerte di lavoro attualmente aperte ed inviare il curriculum vitae seguendo esclusivamente la procedura telematica prevista.