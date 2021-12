Nuove assunzioni lanciate dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo volte al reperimento di nuove figure per il settore casa che si occuperanno della mediazione per la compravendita di immobili. In particolare, sono aperte le assunzioni per agenti immobiliari per i quali viene richiesto il diploma di scuola superiore.

Intesa Sanpaolo ricerca personale in Italia

Buone opportunità, quindi, per molti giovani che avranno la possibilità di operare in uno dei principali gruppi attivi nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Intesa Sanpaolo, infatti, vanta della collaborazione di oltre 90 mila dipendenti che sono dislocate in diverse aree: dal marketing, al commerciale, all'amministrativo, all'assicurativo e al settore finanziario.

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale del gruppo Intesa Sanpaolo, sono aperte le assunzioni per agenti immobiliari del settore casa da inserire nelle filiali di Roma, Bologna, Firenze e Milano.

Assunzioni in corso per agenti immobiliari

Le risorse avranno la possibilità di essere affiancati per un primo momento da professionisti del settore al fine dell'apprendimento delle conoscenze necessarie nel settore della mediazione immobiliare. Al termine del percorso formativo, gli agenti immobiliari saranno in grado di svolgere le seguenti attività: curare le attività inerenti la gestione e lo sviluppo della clientela nell'ambito della propria area di competenza cercando di massimizzare i propri profitti e raggiungere gli obiettivi commerciali.

Dovranno anche presidiare il territorio di riferimento attraverso la ricerca attiva di mandati di vendita di immobili e di potenziali acquirenti, oltre a svolgere attività di promozione degli immobili per lo sviluppo del proprio portfolio. Tra le mansioni principali previste dal ruolo, anche la pianificazione e la realizzazione delle visite negli immobili.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di agente immobiliare settore casa, sarà necessario il possesso della partita Iva, l'iscrizione presso l'apposita sezione della camera di commercio competente territorialmente o, in alternativa, il patentino per la mediazione immobiliare. Inoltre, si dovrà avere la residenza nella provincia della Camera di Commercio in cui si chiederà l’iscrizione, buona conoscenza della piazza di lavoro e degli strumenti digitali.

Inoltre, sono richieste ottime abilità comunicative, orientamento al raggiungimento degli obiettivi e di buoni risultati e capacità di organizzare in autonomia il proprio lavoro. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare tutte le posizioni aperte alla sezione dedicata e, dopo aver scelto l'offerta di lavoro di proprio interesse potranno candidarsi direttamente online seguendo la procedura telematica.