Enel promuove spesso il lavoro dei giovani e ogni mese infatti tiene aperte posizioni per diplomati che svolgeranno lavoro tecnico in base a un apprendistato. Per i laureati, invece, l'azienda ha inserito nel suo portale web del lavoro vari annunci tra cui alcuni che riguardano il lavoro amministrativo. Le candidature possono effettuarsi esclusivamente online attraverso lo stesso portale e non ci sono limiti di scadenza per inviare il curriculum. Alla campagna assunzioni possono partecipare sia uomini che donne.

Selezioni per lavoro tecnico e amministrativo

Come anticipato, il lavoro tecnico in Enel verrà svolto anche dai diplomati i quali si occuperanno principalmente di manutenzione e riparazione di impianti, tralicci e cavi della corrente. L'azienda non richiede esperienza precedente ma il possesso di un diploma in ambito meccanico, elettrico o elettronico. Importante anche dimostrarsi reperibili e puntali presso le zone di lavoro. Quanto all'inquadramento, è previsto lo svolgimento di un apprendistato di 3 anni con la concreta possibilità di essere assunti definitivamente. La ricerca di tecnici operativi riguarda tutta Italia.

Quanto al lavoro amministrativo, una posizione aperta è l'administrative controller il quale si occuperà di contratti, ordini, vendite, consegne e relative contabilizzazioni.

In questo caso al candidato sono richiesti: laurea in economia aziendale, economia e commercio o scienze bancarie, in via facoltativa esperienza di almeno 2 anni in questo settore, conoscenza sia dell'inglese che dello Spagnolo e dei software SAP e Office. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si verrà assegnati alle sedi di Roma e Milano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Altro ruolo amministrativo da considerare è il logistic e Sap operative dove il candidato gestirà la fatturazione e ogni altra documentazione relativa agli acquisti e alla logistica in collaborazione con le altre aree aziendali e redigerà rapporti sulle attività svolte. Enel richiede principalmente il possesso di una laurea economica, esperienza pregressa in questo campo e facoltativamente nel commercio internazionale, conoscenza dell'inglese e di Office. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e le zone di lavoro saranno Roma e Milano.

Come effettuare la candidatura online

Per inserire la candidatura, bisogna digitare 'enel lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca in modo da ottenere il link al portale web indicato sopra. Al suo interno, sarà necessario cliccare la nazione italiana nella cartina presente in fondo e poi sulla scritta 'scopri le posizioni aperte' che compare a sinistra. A questo punto si avrà a disposizione l'elenco delle Offerte di lavoro, incluse quelle descritte finora. Un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione che comprende anche il pulsante 'Invia candidatura' indispensabile per inviare il curriculum.