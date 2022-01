Bershka sta cercando nuovo personale da inserire nei suoi punti vendita sparsi sul territorio nazionale. In particolare, il noto marchio di abbigliamento ha aperto le posizioni per addetti alle vendite anche senza esperienza e responsabili di negozio. Per candidarsi, invece, è necessario essere propositivi e disponibili.

Bershka assume addetti alle vendite in diversi punti vendita d'Italia

L'addetto alle vendite è una figura professionale che si occupa dell'accoglienza, dell'assistenza e della soddisfazione della clientela all'interno dei punti vendita.

Le risorse, inoltre, dovranno garantire che il cliente abbia una buona esperienza nel negozio in tutte le fasi dell'acquisto, fornendo consigli e aiutandolo nella ricerca del prodotto. Per candidarsi a tale posizione, non è necessario aver maturato esperienza precedentemente, mentre sono richieste: gentilezza, versatilità, accoglienza, capacità di sostenere ritmi di lavoro elevati, cordialità, approccio positivo e collaborativo. Conoscere una o più lingue straniere sarà considerato un requisito preferenziale. Il contratto di lavoro offerto è part-time con turnazione dal lunedì alla domenica.

Tale offerta di lavoro è aperta a Roma, Udine, Rozzano, Villanova di Castenaso, Ravenna, Fano, Rimini e Lamezia Terme.

Non è indicata una scadenza per l'inoltro della candidatura.

La catena di abbigliamento sta selezionando responsabili di negozi

La catena di negozio di abbigliamento ha aperto le posizioni anche per il ruolo di responsabile di negozio: quest'ultimo si occuperà della gestione del punto vendita e del personale, coordinando l'attività quotidiana e le risorse, garantendo il rispetto di tutte le norme amministrative e di sicurezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso il tipo di contratto offerto è full time ed è richiesta un'esperienza dai tre ai cinque anni nell'ambito del retail, buone capacità organizzative, di gestione e di problem solving, passione per la moda, flessibilità e voglia di crescere.

L'opportunità lavorativa è aperta per i punti vendita di Lecce, Udine e Cremona.

Assunzioni addetti vendita: come inviare la propria candidatura

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Bershka bisogna collegarsi sul sito di "Inditex" nella sezione dedicata alle carriere. Successivamente è necessario indicare e il marchio, la posizione d'interesse (in questo caso addetti vendita e responsabile di negozio/store manager) e la città in cui l'aspirante intende inviare il proprio curriculum vitae online.

Dopo aver scelto la posizione, basterà cliccare su "Iscriviti" per partecipare alla selezione. Per concludere la procedura è richiesta l'iscrizione gratuita alla piattaforma.