Eni S.p.A., azienda leader nel settore dell'energia elettrica e del gas, in questo mese di gennaio ha pubblicato nuove offerte di lavoro rivolte a diplomati e laureati, che presentano precise date di scadenza entro cui inviare il Cv e la propria candidatura. Le Offerte di lavoro si rivolgono a entrambi i sessi e sono senza limiti d'età. L'azienda offre contratti di apprendistato e a tempo indeterminato.

Tutte le posizioni aperte per laureati

Nell'elenco delle posizioni aperte troviamo quella di Antitrust Expert per la sede di Roma che si occuperà tematiche antitrust, con particolare riferimento alla merger regulation e di tematiche connesse alla normativa italiana e europea e di regolamentazione finanziari.

Il neoassunto dovrà lavorare in un contesto multidisciplinare, fortemente dinamico, stimolante, in cui è richiesta flessibilità, autonomia, responsabilità e capacità di proporre soluzioni innovative. Occorre Laurea magistrale in Giurisprudenza e bisogna aver maturato un'esperienza di almeno 4 anni nel ruolo. La sede di lavoro è Milano. Si offre contratto a tempo Indeterminato. C'è tempo fino al 28 gennaio per candidarsi;

Un'altra posizione riguarda quella di Analista di Processi Aziendali che, all’interno della funzione Risorse Umane e Organizzazione, si occuperà contribuire al processo di trasformazione di Eni. Inoltre fornisce supporto nelle attività di analisi e progettazione dei processi e strutture organizzative per far fronte delle esigenze di rinnovamento delle strategie aziendali.

Per tale posizione occorre aver conseguito laurea magistrale preferibilmente nell’ambito scientifico ed economico. La sede di lavoro è San Donato Milanese e si offre contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. L'offerta scade il 28 gennaio.

Eni è alla ricerca anche di un Financial Risks Controller Junior ( controllore rischi finanziari) che avrà il compito di valutare, gestire e monitorare i rischi finanziari, e dei rischi operativi connessi con le attività di finanza.

L'offerta scade il 12 febbraio. Fra i requisiti richiesti c'è quello della Laurea magistrale in Economia, Ingegneria gestionale, Matematica, Fisica o Statistica e un esperienza di 2 anni sul campo. La sede di lavoro è Milano. il tipo di contratto è di apprendistato professionalizzante. Si assume anche un Tax Compliance, Planning & Litigation Expert ( esperto in adempimenti fiscali ) che, all’interno dell’unità Amministrazione e Bilancio, che dovrà approfondire la normativa e controllare gli adempimenti fiscali; interfacciarsi anche con varie strutture controllate dal gruppo Eni.

Occorre aver conseguito laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza. Necessaria anche esperienza nel ruolo maturata su tematiche fiscali presso multinazionali o studi professionali. Sede di lavoro è Milano. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato. L'offerta scade il 25 gennaio.

Ancora si ricerca un Junior Back Office Commerciale che dovrà supportare nella gestione del processo gli interventi di efficienza energetica e costruire le offerte per il progetto Energy Performance Contract light. Inoltre dovrà gestire le relazioni commerciali e le successive fasi di monitoraggio e conduzione dei contratti con i clienti. Richiesta la laurea magistrale in Ingegneria o Economia. La sede di lavoro è L’Aquila (AQ).

Il tipo di contratto è un apprendistato professionalizzante. C'è tempo fino al 31 gennaio per inviare la candidatura. Un'altra posizione interessante è quella di Compensation & Benefits Manager ( Responsabile retribuzioni e benefici) che si occuperà di elaborare e coordinare l’attuazione delle politiche retributive, sistemi di incentivazione e di valutazione della performance aziendale. Dovrà inoltre assicurare la definizione degli istituti contrattuali per il personale dirigente e la gestione dei rapporti con i fondi previdenziali e assistenziali. Viene richiesta la Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o Ingegneria gestionale e 10 anni di esperienza maturata nel ruolo. La sede di lavoro è Milano.

Previsto contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 25 gennaio.

Viene cercato poi un Junior Institutional Affairs ( addetto agli affari istituzionali) che, si occuperà del monitoraggio, dell’analisi e dell’informativa interna sull’evoluzione della legislazione italiana di competenza e della normativa di secondo livello. Dovrà anche contribuire alla definizione delle strategie di relazione istituzionale per il posizionamento e la reputazione della società; Richiesta la Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza e 3 anni di esperienza nel ruolo. L'offerta è valida fino al 24 gennaio. La sede di lavoro è Torino. Si offre contratto di apprendistato professionalizzante.

Infine si assume un Crude and Products Trading Operat (operatore di commercio) che si occuperà di controlli propedeutici al presidio dei rischi connessi all’esecuzione dei contratti di compravendita dei prodotti.

In particolare visiona le istruzioni documentarie, gli ordini viaggio, la documentazione di accompagnamento della merce. Richiesta la Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza La sede di lavoro è Roma. Previsto contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 24 gennaio.

Offerte aperte ai diplomati

Fra le offerte di lavoro rivolte ai diplomati vi è quella di Esperto Gestione Terzi che si occuperà di garantire, con le unità di Manutenzione e le imprese terze, il coordinamento delle attività multi specialistiche in particolar modo in tutti quei casi in cui vengono svolti lavori diversificati nella stessa area. Occorre aver conseguito Diploma di maturità e aver un'esperienza di almeno tre anni nel ruolo. La sede di lavoro è Crescentino (VC). Previsto contratto a tempo indeterminato.