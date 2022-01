Sono oltre 115mila i posti totali da assegnare nel 2022 nella Scuola e nella sanità. Si tratta di docenti e personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) i cui contratti andranno rinnovati, e di assunzioni e di stabilizzazioni nella sanità per infermieri e operatori socio-sanitari (Oss). Alle 65mila proroghe degli incarichi dei docenti e del personale Ata dell'organico Covid e alle 48mila assunzioni nella sanità, si aggiungono le 10mila assunzioni previste nelle università e i 6mila nuovi giudici onorari. Per la scuola è in arrivo anche bando di concorso per i docenti di educazione motoria: il ministero dell'Istruzione sta procedendo alla quantificazione dei posti.

Le assunzioni dei dipendenti statali e della Pubblica Amministrazione sono previste dalle norme della legge di Bilancio 2022 che, in alcuni casi, quantificano il numero delle assunzioni indicando anche le risorse necessarie. Altre assunzioni nella Pubblica amministrazione sono in arrivo dalla conversione in legge del decreto legge "Milleproroghe".

Scuola, proroga contratti Covid per docenti e Ata fino al 31 marzo 2022: ma si arriverà fino al termine delle lezioni

Per l'organico Covid della scuola, sono interessati alla proroga dei contratti 65mila tra collaboratori scolastici (Ata) e docenti. La proroga è prevista fino al 31 marzo 2022. Tuttavia, la stessa legge di Bilancio 2022, nell'assegnare risorse per 400 milioni di euro, prevede all'articolo 326 che "al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022".

Scuola assunzioni nel 2022: in arrivo 7mila nuove assunzioni di docenti di educazione motoria tramite concorso

In tutto, tra scuola e Sanità saranno circa 110mila le assunzioni nel 2022 e 2023. Ed è in arrivo anche il concorso nella scuola per insegnanti di educazione motoria. Il ministero dell'Istruzione, secondo quanto prevede l'articolo 330 della legge di Bilancio 2022 per l'assunzione di docenti di educazione motoria alla scuola primaria, procederà nelle prossime settimane a quantificare le nuove immissioni di ruolo da realizzare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'obiettivo è quello di riportare la disciplina dall'anno scolastico 2022/2023 in quinta primaria e, dal 2023/2024, anche in quarta. In tutto i posti che il ministero dovrebbe mettere a bando nel concorso dovrebbero essere circa 7mila. Se il concorso non dovesse arrivare nei tempi giusti, si procederà con apposite supplenze.

Assunzioni personale sanitario e Oss a tempo indeterminato dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023

Tra le assunzioni nella Sanità previste per l'anno in corso e per il 2023, l'articolo 268 della legge di Bilancio 2022 prevede la possibilità di stabilizzare a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari (Oss). In particolare, l'articolo 268 prevede che "al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, possono assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari (Oss), anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022".

Assunzioni Oss, infermieri e personale sanitario dalla legge di Bilancio 2022: in tutto 48.000 immissioni

Ulteriori assunzioni nella sanità sono previste dall'articolo 274 della legge di Bilancio 2022. Si tratta di personale sanitario e Oss per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Nel dettaglio, l'articolo 274 prevede che "al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per il 2022, 150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni per il 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dal 2026". In tutto, le assunzioni nella sanità nel corso del 2022 e le stabilizzazioni del 2023 saranno pari a 48mila posti.