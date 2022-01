Ferrovie dello Stato ha inserito nuovi annunci di lavoro nella sezione carriere del suo sito istituzionale. In particolare, si tratta delle selezioni di macchinisti e specialisti costo del lavoro e controllo di gestione. Tali offerte lavorative sono rivolte a diplomati e laureati e per candidarsi bisogna accedere al portale del lavoro dell'azienda. A seconda della posizione, il contratto sarà di apprendistato o a tempo indeterminato.

Ricerche in corso di macchinisti

Quanto alle posizioni aperte per diplomati, Ferrovie seleziona macchinisti per conto di Trenitalia Tper i quali dovranno condurre i treni, trasportando le persone con sicurezza e puntualità.

Inoltre, sarà loro compito segnalare eventuali guasti o anomalie prima di partire o durante il trasporto. Per questo ruolo è richiesto il possesso di un diploma nel campo elettronico, elettrotecnico, meccanico, meccatronico, energetico, informatico, delle telecomunicazioni, della manutenzione, del trasporto o logistico. A questo si aggiungono l'età compresa tra i 18 e 29 anni e la residenza o il domicilio presso la regione in cui si andrà a lavorare. Il voto del titolo di studio verrà considerato solo in via facoltativa. L'inquadramento prevede l'apprendistato e la sede principale di lavoro sarà Bologna ma il candidato può partecipare alle selezioni fino all'8 febbraio.

Macchinisti sono ricercati anche dalla società Trenitalia ma in questo caso saranno selezionate figure già esperte, in possesso di un diploma, della licenza e del certificato complementare.

Sarà fondamentale anche l'esperienza precedente di almeno 4 anni. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si potrà lavorare presso le varie sedi dislocate sul territorio nazionale. Candidature possibili fino al 27 gennaio.

Alcuni specialisti ricercati da Ferrovie

Tra gli specialisti ricercati da Ferrovie figurano coloro che si occuperanno del costo del lavoro, ovvero i candidati avranno il compito di elaborare le previsioni relative a tale costo, formulare possibili scenari e analizzare le differenze rispetto al consuntivo.

Il requisito principale richiesto è il possesso di una laurea in finanza, scienze economiche, finanziarie o statistiche. Inoltre, l'azienda chiede esperienza di almeno 3 anni, conoscenze in materia tributaria, di budget e dimestichezza con l'uso di Office e Sap. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, si verrà assegnati alla sede di Bari e le candidature scadono l'8 febbraio.

L'azienda seleziona anche specialisti controllo di gestione, figure da impiegare nella Fondazione di Ferrovie che collaboreranno alla realizzazione del piano annuale, delle scritture contabili analitiche e valuteranno gli investimenti. Al candidato viene chiesto principalmente il possesso di una laurea in economia ma verranno anche valutati in via preferenziale revisori contabili e dottori commercialisti con 2 anni di esperienza. La candidatura può essere effettuata entro il 30 gennaio, l'inquadramento sarà a tempo indeterminato e la destinazione lavorativa Roma.

Come si fa la domanda di lavoro

La domanda di lavoro si fa digitando innanzitutto 'ferrovie lavora con noi' su un motore di ricerca.

Una volta ottenuto il link al portale delle carriere, al suo interno bisognerà cliccare 'Campagne di ricerca' per avere a disposizione l'elenco delle Offerte di lavoro, comprese le posizioni descritte sopra. Cliccando la propria scelta si potrà leggere il dettaglio delle mansioni, dei requisiti e in più verrà mostrato il pulsante 'Candidati' per completare la candidatura.