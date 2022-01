La società assicurativa Unipolsai ha aperto nuove posizioni che riguardano il lavoro d'ufficio. Ad esempio, dalla sezione carriere del sito aziendale si può notare la ricerca delle seguenti figure: campaign specialist, legale antifrode, tutor vendita e addetto pianificazione commerciale. Per candidarsi online a tali annunci bisogna accedere alla sezione stessa e non risultano esserci scadenze per partecipare alla campagna di reclutamento.

Nuove posizioni di lavoro d'ufficio

Tra le nuove posizioni di lavoro d'ufficio vi è il campaign specialist le cui mansioni saranno: collaborare alla realizzazione delle strategie comunicative, effettuare prove pubblicitarie, controllare i risultati delle campagne e analizzare il comportamento della clientela in modo da proporre la giusta offerta promozionale.

Al selezionato sono richiesti: laurea economica o statistica, esperienza di almeno 2 anni, conoscenza delle tecniche di advertising, di Office, di software dati come Sas e dell'inglese. Non viene specificato l'inquadramento ma si lavorerà presso la sede di San Donato Milanese.

Quanto alla ricerca del legale antifrode, il candidato dovrà valutare le frodi segnalate e occuparsi delle azioni che ne conseguono. Inoltre, egli dovrà farsi carico delle situazioni in sospeso e assistere le aree aziendali coinvolte nei casi di frode. Per questo ruolo, l'azienda chiede una laurea in giurisprudenza ed esperienza in ambito penale presso uno studio legale. Il contratto di lavoro farà riferimento al Ccnl Ania e l'attività si svolgerà a Bologna.

Per la società Unipol Rental, specializzata nell'affitto dei mezzi aziendali, si seleziona la figura del tutor vendita. Il futuro lavoratore si occuperà della trattativa con la clientela, formerà e gestirà la rete dei venditori. Tra i requisiti compaiono: il possesso di una laurea triennale, esperienza precedente nella vendita di servizi, conoscenza delle attività simili presenti nelle zone assegnate, di Office e in più il personale dovrà dimostrarsi disponibile a frequenti spostamenti tra le sedi di lavoro.

L'inquadramento sarà a tempo determinato, ovvero si lavorerà per 1 anno a Roma o a Bologna.

Infine, le selezioni sono rivolte anche a persone da impiegare come addetto pianificazione commerciale. In questo caso il nuovo assunto dovrà elaborare classifiche da utilizzare come incentivo per raggiungere gli obbiettivi di vendita ed effettuerà previsioni e simulazioni commerciali.

Unipolsai richiede il possesso di una laurea economica o statistica e dimestichezza con i programmi Sas e Office. L'inquadramento prevede l'applicazione del Ccnl Ania e si potrà lavorare a San Donato Milanese o a Bologna.

Come candidarsi online

Per candidarsi online a una delle posizioni aperte bisognerà digitare 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da avere il link al portale del lavoro. All'interno di questo, un click sul link relativo al gruppo Unipol condurrà alla lista delle offerte di lavoro, compresi i ruoli descritti sopra. Cliccando la propria scelta si leggerà il dettaglio di compiti e requisiti ma soltanto attraverso il pulsante 'Candidati' si potrà terminare la candidatura.