L'avvio del nuovo anno scolastico si presenta con un clima di forte attenzione verso una serie di cambiamenti che stanno alimentando il dibattito all'interno delle scuole italiane. Tra innovazione didattica, nuove modalità organizzative, utilizzo dell'intelligenza artificiale e persistenti criticità sul fronte del reclutamento, docenti e dirigenti sono chiamati a confrontarsi con un sistema in continua evoluzione. Uno dei temi più discussi riguarda l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella didattica. Sempre più istituti stanno sperimentando strumenti digitali per supportare la preparazione delle lezioni, la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e la valutazione formativa.

Doppio canale reclutamento docenti

Continua inoltre il dibattito sul doppio canale di reclutamento del personale. Le procedure concorsuali, i percorsi abilitanti e la gestione delle graduatorie restano tra gli argomenti più seguiti dalla categoria. Molti aspiranti insegnanti chiedono maggiore certezza nei tempi delle assunzioni e una riduzione del precariato, mentre le scuole segnalano ancora difficoltà nel reperire personale, soprattutto nelle discipline scientifiche e nei posti di sostegno. Il doppio canale di reclutamento è una proposta di riforma del sistema di assunzione dei docenti che punta ad affiancare ai concorsi pubblici un secondo percorso di accesso al ruolo basato sulle graduatorie dei docenti precari.

L'obiettivo è ridurre il numero di supplenze annuali e valorizzare l'esperienza maturata in classe. Attualmente le assunzioni a tempo indeterminato avvengono principalmente attraverso:

le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) , ormai quasi esaurite;

, ormai quasi esaurite; i concorsi ordinari e straordinari, dai quali vengono assunti i candidati vincitori e, in alcuni casi, gli idonei.

Quando questi canali non sono sufficienti a coprire tutti i posti autorizzati, le cattedre vengono assegnate con incarichi a tempo determinato attraverso le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e le graduatorie d'istituto. È questo meccanismo che genera ogni anno decine di migliaia di supplenze.

Che cos'è il doppio canale

Il doppio canale prevede che le immissioni in ruolo possano avvenire attraverso due percorsi paralleli:

Primo canale: continua a essere rappresentato dai concorsi pubblici, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Secondo canale: utilizza le graduatorie dei docenti precari, in particolare le GPS, per assumere gli insegnanti già abilitati o con determinati requisiti di servizio.

In pratica, una parte dei posti disponibili continuerebbe a essere destinata ai concorsi, mentre quelli che restano vacanti potrebbero essere assegnati ai docenti inseriti nelle GPS, evitando che rimangano coperti da supplenze annuali.

ll modello discusso in Parlamento prevede generalmente che il secondo canale sia riservato a docenti già qualificati e accompagnato da un percorso di formazione e valutazione prima della conferma in ruolo. In particolare, secondo il sindacato ANIEF, l'introduzione del doppio canale consentirebbe di trasformare molti , cioè il ricorso sistematico ai contratti a tempo determinato.

In sostanza, il doppio canale non sostituisce il concorso pubblico, ma lo affianca con un meccanismo che permette di utilizzare anche il patrimonio professionale dei docenti precari già inseriti nelle graduatorie e con esperienza di insegnamento, con l'obiettivo di rendere il reclutamento più rapido ed efficace.