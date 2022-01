Sono già partite le domande Inps per le pensioni all'età di 63 anni: in uscita anticipata anche i sanitari e i docenti, in particolare quelli della scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate. L'Inps ha dato il via libera ai prepensionamenti con l'Ape sociale aprendo la procedura telematica per presentare la domanda di riconoscimento dei requisiti di uscita. La recente legge di Bilancio 2022 ha prorogato la formula di pensione anticipata fino al 31 dicembre 2022 con alcune novità: la prima è costituita dalle mansioni che possono accedere al pensionamento anticipato mediante l'ampliamento delle categorie ammesse ai lavori gravosi.

In secondo luogo è stata eliminata la condizione di disoccupazione da almeno tre mesi per chi ha perso un lavoro.

Pensione anticipata a 63 anni: quali sono i requisiti Inps di uscita del 2022?

Le Pensioni anticipate con Ape sociale e uscita a 63 anni di età è stata prorogata anche per tutto il 2022. Chi ha questa età, unitamente ad alcuni altri requisiti di uscita, può accedere al pensionamento anticipato. In particolare, l'erogazione della pensione fino a 1.500 euro nel periodo di prepensionamento (fino al compimento dei 67 anni di età della pensione di vecchiaia), spetta a chi risulta disoccupato, ha una inabilità al lavoro pari ad almeno il 74% oppure si occupa di persone non autosufficienti (caregiver).

Insieme a queste categorie, anche i lavoratori impiegati in mansioni gravose, all'età di 63 anni e con 36 anni di contributi, possono accedere alle pensioni con Ape sociale. Le professioni gravose sono state aggiornate recentemente anche a seguito del lavoro svolto dalla Commissione istituita ad hoc e presieduta da Cesare Damiano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pensioni anticipate con Ape sociale: come si presenta la domanda sul sito Inps da gennaio 2022?

Per accedere alle pensioni con Ape sociale è necessaria la presentazione della domanda di uscita. Già dal 18 gennaio 2022 si può inoltrare l'istanza secondo le indicazioni del portale Inps. Si tratta della domanda di riconoscimento dei requisiti per accedere alla misura previdenziale.

A partire dalla stessa data, dunque, sono disponibili sul sito Inps i modelli per fare la richiesta. Si trovano nella sezione "Moduli" alla quale si arriva da "Prestazioni e servizi". I modelli servono anche al datore di lavoro per attestare i requisiti utili dei dipendenti per il pensionamento anticipato.

Pensioni anticipate Inps: quali sono i lavori gravosi per uscire a 63 anni? Tra le categorie anche maestre di scuola

Le pensioni anticipate a 63 anni hanno visto, per le uscite del 2022, l'allargamento delle categorie lavorative degli addetti a mansioni gravose. Tra queste anche le maestre di Scuola: già incluse nel precedente elenco quelle della scuola primaria e gli educatori degli asili nido, la legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto il diritto al prepensionamento anche alle maestre della pre-primaria e alle professioni assimilate.

Tutte le professioni incluse nella scuola si trovano al codice Ateco numero 2.6.4. Tra le professioni gravose anche quelle sanitarie previste dal codice Ateco numero 5.3.1.1: si tratta di mansioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. E dunque anche gli operatori socio-sanitari (Oss), purché qualificati, possono accedere alla pensione a 63 anni. Nella sanità sono incluse al prepensionamento anche le mansioni del codice Ateco 3.2.1: si tratta dei tecnici della salute.

Pensioni anticipate: quali altre mansioni sono ammesse all'uscita a 63 anni?

Tra le altre professioni ammesse alle pensioni anticipate a 63 anni rientrano anche gli operatori della cura estetica (come le estetiste, codice Ateco 5.4.3), le professioni non qualificate nei servizi di pulizia degli uffici, degli alberghi, delle navi, dei ristoranti, delle aree pubbliche e dei veicoli (codice Ateco 8.1.4).

La restante parte dei lavori gravosi che possono andare in pensione a 63 anni riguarda gli operai, gli artigiani e i conduttori di veicoli e di macchinari per l'industria e l'agricoltura. Particolare attenzione va ai lavoratori impiegati nell'edilizia e ai ceramisti: per queste due categorie gli anni di contributi richiesti sono 32, anziché i 36 occorrenti per tutte le altre mansioni.