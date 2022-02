È in arrivo un nuovo concorso pubblico nella Scuola riservato ai docenti precari che, per varie ragioni, non siano stati reclutati nelle selezioni del bando straordinario. Il concorso ad hoc potrebbe essere riservato ai docenti precari con tre anni di servizio nella scuola che non hanno partecipato al bando di concorso straordinario già indetto o che non lo abbiano vinto. Novità sono attese anche per le prove: basterà quella orale. Il concorso è in linea con quanto previsto dal comma 9-bis, dell'articolo 59, del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021.

Il ministero dell'Istruzione sarebbe pronto ad avviare la nuova selezione avendo predisposto già la bozza di decreto. Al provvedimento ministeriale dovranno uniformarsi gli uffici scolastici regionali per l'emanazione dei bandi di concorso.

Nuovo bando di concorso straordinario scuola 2022: ecco quanti posti sono a disposizione e chi può candidarsi

Il bando di concorso in uscita riguarderà i docenti che si candidano alle scuole superiori. I posti che il ministero dell'Istruzione metterà a bando saranno pari alle cattedre residuate dopo le assunzioni dei docenti risultati vincitori dei concorsi ordinari nella scuola e dell'ultimo concorso straordinario. Ragione per la quale gli aspiranti docenti potranno candidarsi per una sola regione e per un'unica classe di concorso.

Il requisito fondamentale è l'aver svolto almeno tre anni di servizio nella scuola, anche non consecutivi, a partire dall'anno scolastico 2016-2017. Tuttavia, secondo le indiscrezioni trapelate finora, almeno uno dei tre anni di servizio deve essere stato svolto nella classe di concorso per la quale ci si candida nel nuovo bando ad hoc.

L'anno di servizio del candidato docente, per risultare valido, deve comprendere almeno 180 giorni di supplenza. O, in alternativa e senza soluzione di continuità, il servizio deve essere stato svolto dal 1° febbraio alla fine degli scrutini. Inoltre, la supplenza svolta nel sostegno senza specializzazione, verrà considerata valida per partecipare al nuovo concorso straordinario ai fini della classe di concorso scelta.

Concorso straordinario nella scuola, come deve essere considerata l'abilitazione o titolo di studio?

Per candidasi al nuovo concorso straordinario 2022, i docenti precari, oltre al servizio prestato nella scuola, dovranno avere il titolo di accesso dell'abilitazione specifica. In alternativa dovrà essere posseduto il titolo di studio di accesso alla determinata classe di concorso prescelta o un equivalente titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto nel nostro Paese. In quest'ultimo caso, i candidati verranno ammessi al concorso con riserva: è necessario che la domanda di riconoscimento del titolo sia avvenuta non oltre la scadenza della presentazione della candidatura al concorso straordinario.

La scadenza per candidarsi alle selezioni straordinarie sarà fissata entro il 20esimo giorno successivo a quello di uscita del bando. In ogni modo, tutti i candidati saranno ammessi a partecipare alle prove con riserva, in attesa di accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando a pena di esclusione dalle selezioni.

Scuola, concorso straordinario per i soli precari triennalisti: quali saranno le prove?

Il bando del concorso straordinario dei docenti precari per le scuole superiori dovrebbe prevedere una sola prova che sarà orale. La selezione serve ad accertare la preparazione dei candidate all'insegnamento nella classe di concorso prescelta. La prova orale avrà la durata limite di mezz'ora e il candidato verrà esaminato anche nella conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2.

La commissione esaminatrice potrà scegliere una delle tre tracce previste per condurre l'interrogazione al candidato. Le prove per insegnare le lingue straniere (classi di concorso A 24, A 25 e B02) saranno condotte nella lingua per la quale il candidato abbia presentato domanda di insegnamento. Il punteggio massimo sarà di 150 punti: 100 saranno assegnati alla prova orale e 50 ai titoli.

Graduatorie concorso straordinario, come verranno assunti i docenti vincitori in base ai posti nelle scuole

L'assunzione dei vincitori del concorso ad hoc nella scuola per i docenti precari avverrà tramite una graduatoria di merito. Il numero dei posti sarà pari a quello delle cattedre rimaste vacanti dopo le assunzioni degli insegnanti risultati vincitori dei concorsi ordinari e dell'ultimo concorso straordinario.

I vincitori, in ogni modo, saranno ammessi a un percorso di formazione della durata di 40 ore di attività (corrispondenti cinque crediti formativi universitari) che dovrà concludersi non oltre il 15 giugno 2022. Gli ambiti professionali del percorso di formazione saranno:

culturale e disciplinare;

metodologico e didattico;

organizzativo;

istituzionale e sociale;

formativo e professionale.

Le assunzioni dei docenti vincitori del concorso straordinario, dopo il conseguimento della valutazione positiva al percorso di formazione, avverrà a decorrere dal 1° settembre 2022.