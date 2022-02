La società assicurativa Unipolsai ha inserito nuove posizioni di lavoro d'ufficio nel suo portale delle carriere. Per esempio, l'azienda ricerca le seguenti figure professionali: addetto fatturazione attiva, audit processi governance e software developer .net. Il personale scelto per questi ruoli lavorerà a tempo indeterminato e non ci sono scadenze per candidarsi online attraverso il portale indicato prima.

Lavoro d'ufficio a tempo indeterminato

Come anticipato, una figura selezionata per lavoro d'ufficio è l'addetto fatturazione attiva il quale per conto della società Unipol Rental gestirà le fatture, fornirà assistenza e preparerà i documenti amministrativi della clientela della Pubblica Amministrazione.

Il candidato idoneo dovrà avere una laurea economica, almeno 3 anni di esperienza contabile e in via facoltativa la conoscenza del programma informatico ERP SAP. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si lavorerà a Reggio Emilia.

Quanto alla ricerca dell'audit processi governance, il lavoratore avrà il compito di controllare il sistema di governo aziendale. In pratica egli monitorerà il funzionamento degli organi direttivi e di controllo dell'azienda per verificare che rispettino le norme contro il riciclaggio o le violazioni della privacy. Per questo ruolo Unipolsai ha bisogno di persone laureate in economia o ingegneria gestionale, esperienza di almeno 2 anni in questo campo, conoscenza delle norme Solvency e Ivass, di Office e dell'inglese.

Anche in questo caso il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato ma si andrà a lavorare presso la sede di Bologna.

Per finire, per conto della società Unipol Rental si ricerca anche il software developer .net, ovvero una persona in grado di testare, realizzare e analizzare le applicazioni informatiche basate sul sistema Microsoft .Net necessarie all'esecuzione delle procedure aziendali.

Per svolgere tale incarico il selezionato dovrà avere una laurea in ingegneria informatica, esperienza come sviluppatore e sarà indispensabile conoscere i linguaggi di programmazione e i software elencati dettagliatamente nell'annuncio ufficiale. Si verrà inseriti a Bologna a tempo indeterminato.

La domanda di lavoro

Per effettuare la domanda di lavoro bisogna digitare 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca così da avere il link alla pagina delle carriere.

Dentro quest'ultima sarà necessario cliccare sul link riferito al Gruppo Unipol per essere condotti alla lista delle offerte di lavoro, incluse le tre posizioni descritte sopra. Un click sul ruolo scelto ne mostrerà i dettagli e consentirà anche di completare la candidatura online attraverso il pulsante 'Candidati'.