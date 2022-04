La Corte di giustizia dell’Unione europea ogni anno mette a disposizione dei tirocini ben retribuiti della durata massima di 5 mesi e minima di 3 mesi. Tali stage si tengono presso le cancellerie del Tribunale dell’Unione europea e nei servizi della Corte, uffici stampa, presso le direzioni della Traduzione giuridica e la direzione della Comunicazione. La sede del tirocini è Lussemburgo. Si tratta quindi di un'esperienza formativa molto interessante che permette di acquisire una conoscenza completa del diritto dell’Unione e del funzionamento della principale istituzione giuridica, del suo funzionamento e di prendere maggiore consapevolezza dell’importanza dell’integrazione europee.

Requisiti richiesti e modalità di svolgimento

Quanto ai requisiti per l'accesso occorre avere la cittadinanza italiano o di un paese dell'EU e il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia o in un settore affine. Risulta esser indispensabile conoscere la lingua francese. Viene previsto però che i candidati non devono aver già beneficiato di un tirocinio in un’istituzione o agenzia dell’Unione europea. Il rimborso spese previsto è di 1372,00 euro al mese. I tirocinanti hanno inoltre diritto al rimborso di 150 euro per le spese sostenute per il viaggio in treno o in aereo.

Termini di scadenza e come inviare la domanda cartacea

Quanto ai termini di scadenza c'è tempo fino al 15 aprile per presentare la domanda.

Il tirocinio si svolgerà dal 16 settembre a fine febbraio 2023. Le domande devono esser inviate per posta, allegando il proprio curriculum e le copie dei diplomi all'unità risorse umane della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sono poi previsti anche dei tirocini che iniziano dal primo marzo al 31 luglio per le domande da presentare dal 1 luglio al 15 settembre di ogni anno.

Oltre ai tirocini tradizionali sono disponibili anche quelli di interpretazione rivolti in particolare a interpreti di conferenza laureati di recente la cui combinazione linguistica risulta interessante per la direzione dell’Interpretazione. Tale tirocinio dura 10-12 settimane. Sul sito non viene specificata online la procedura di selezione, né se i non selezionati saranno comunque informati dell'esito.

Le attività da svolgere

All'interno della Corte europea lo stagista avrà la possibilità di assistere ad alcune udienze e alla pronuncia delle sentenze da parte dei giudici della Corte. Al tirocinante inoltre viene assegnato un funzionario giurista linguista per la revisione di ogni documento, e le eventuali correzioni vengono discusse insieme a quest'ultimo.