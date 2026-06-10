Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su Youtube di calciomercato e sulla Juventus ha detto: "La società bianconera è molto attiva e ha intenzione di costruire una squadra importante pur senza Champions League. Partendo dalla porta, la Juve vuole prendere un estremo difensore forte: doveva essere Alisson, non lo sarà, ma la Juve è pronta a copiare e incollare praticamente il contratto che aveva promesso al brasiliano, quindi un triennale importante per portieri così esperti, al "Dibu" Martinez. L'accordo tra il club piemontese e il fratello/agente dell'argentino sul contratto è molto vicino.

Ci sono dei piccoli punti da smarcare, ma diciamo che sulla base di intesa, dal punto di vista degli anni di contratto e di stipendio, ci siamo quasi. C'è poi da trattare con l'Aston Villa, che dovrà trovare un sostituto e soprattutto c'é da capire se accetterà le proposte dei bianconeri".

Inter, Romano: 'Atta non è un nome concreto attualmente'

Sull'Inter poi Romano ha rivelato: "Atta a me non risulta essere un obiettivo della società nerazzurra che a centrocampo ha scelto da mesi, Curtis Jones. Poi è chiaro, c'è ancora una forbice importante con il Liverpool, perché l'Inter parte da 20 milioni mentre i Reds ne vogliono 30 con percentuale di rivendita o eventuali bonus. Quindi c'è ancora del lavoro da fare, ma l'Inter vede nell'inglese il mediano ideale.

Non dovesse essere lui, chiaramente ci saranno delle alternative ed è ovvio che Atta è un calciatore che piace a tanti. Tuttavia in questo momento non mi risultano piste concrete"

Milan, Romano: 'I rossoneri incasseranno 3 milioni dall'eventuale cessione di Liberali'

Romano ha poi concluso il suo intervento dicendo: "Occhio ai Liberali, che ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro nel suo contratto a Catanzaro. Ha fatto molto bene in Serie B e quindi venisse venduto, il 50% di questi soldi andranno nelle casse del Milan. Occhio soprattutto al Sassuolo che sta attaccando nelle ultime ore con Alberto Aquilani che lo rivorrebbe con sé insieme da Catanzaro. Dalla Serie A, sui Liberali ci sono anche altre squadre che si stanno attivando, che vorrebbero approfittare di questa occasione e allora occhio perché il trequartista potrebbe essere un'altra bella storia".