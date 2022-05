Sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane sono stati pubblicati annunci di lavoro funzionali alla selezione di nuovi assistenti ai lavori per la realizzazione di opere tecnologiche e civili.

Le assunzioni in questione riguardano solo alcune zone dell'Italia, nello specifico Lombardia, Veneto e Toscana. Per le domande di partecipazione è prevista una data di scadenza differenziata a seconda dell'area geografica prescelta, ma in generale i termini sono stati fissati tra la fine di maggio e gli inizi di giugno.

Coloro che saranno scelti per ricoprire questi ruoli verranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Assistenti ai lavori per la realizzazione di opere civili in Veneto e Lombardia

Tra le mansioni che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere, vi è la supervisione della realizzazione dei lavori, il supporto al direttore dei lavori, la predisposizione della documentazione necessaria, verificare l'avanzamento delle opere e il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per partecipare alla procedura di selezione è sufficiente il diploma di Istituto Tecnico oppure il titolo di laurea in Ingegneria o Architettura. Sono necessari, inoltre, una conoscenza base della normativa di riferimento, dei software specifici indicati nell'annuncio e della lingua inglese. Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti necessari per poter inviare la domanda, si consiglia di consultare l'offerta di lavoro sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane.

La scadenza è fissata al 29 maggio per coloro che faranno domanda per la regione Lombardia e 1 giugno per la regione Veneto.

Assistenti a tempo indeterminato anche in Toscana

Per la regione Toscana, invece, si stanno selezionando assistenti ai lavori per la realizzazione di opere tecnologiche.

Le attività che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere sono molto simili a quelle stabilite per l'assistente ai lavori per opere civili, quindi si tratterà per lo più di mansioni relative a verifiche e controlli dell'andamento dei lavori.

Anche in questo caso per la partecipazione è sufficiente il possesso di un diploma di maturità tecnica oppure un titolo di laurea in discipline architettoniche o ingegneristiche, più altri requisiti tecnici più dettagliati inerenti alla conoscenza della disciplina giuridica di riferimento, dei software e della lingua inglese. È necessario che i candidati abbiano anche maturato un'esperienza pregressa in un contesto lavorativo analogo.

Le domande dovranno essere trasmesse telematicamente entro il 6 giugno.