L'Anas ha pubblicato vari annunci di lavoro dedicati a chi ha una laurea in legge, ingegneria o informatica con sede di lavoro Roma. Tali offerte presentano delle date di scadenza che vanno dal 20 giugno al 1°luglio. Gli interessati possono inoltrare la propria candidatura accedendo al sito ufficiale e cliccando su "scopri le selezioni in corso".

In tal modo si visualizzeranno tutte le posizioni disponibili e sarà possibile inserire i dati personali e il proprio curriculum, previa registrazione sul sito.

Si cercano laureati in legge come avvocati-legali coordinatori a Roma

Anas ricerca avvocati-legali coordinatori a Roma che dovranno occuparsi delle gestione delle fasi pre-contenzioso, e delle eventuali successive fasi di contenzioso. In particolare, dovranno espletare attività stragiudiziale e giudiziale per la gestione istruttoria delle fattispecie, oltre a gestire il rapporto con i legali esterni. Si richiede il conseguimento della laurea in Giurisprudenza e minimo dieci anni di attività professionale presso studi legali specializzati in Diritto del lavoro. La sede lavorativa è Roma. L’inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La candidatura si deve inoltrare entro il 23 giugno 2022.

Posizioni attive per laureati in ingegneria e informatica come Specialist Geotecnica e Specialist Impianti

Tra le posizioni dedicate a laureati in ingegneria e informatica si trova quella di Responsabile Cyber Security che dovrà occuparsi di procedure e policy di sicurezza informatica, valutare e fare indagini sui rischi associati alle soluzioni di sicurezza ICT.

Si richiede laurea magistrale o specialistica in Informatica o Ingegneria Informatica e un esperienza professionale di almeno cinque anni. La sede lavorativa è Roma. C'è tempo fino al 1°luglio per inoltrare la candidatura.

Ancora si trova la posizione di Specialist Geotecnica e Gallerie ODI che esegue verifiche di progetto con riferimento alla geotecnica e alle galleria.

Si richiede anche la conoscenza dei codici di calcolo per il dimensionamento degli impianti e per l’esecuzione di analisi di rischio. Si richiede laurea in ingegneria geotecnica o civile e l'abilitazione. L'inserimento è a tempo indeterminato. L'offerta scade il 20 giugno

Infine si assumono Specialisti Impianti ODI che dovranno eseguire verifiche e ispezioni sulle dotazioni impiantistiche previste per infrastrutture/ferroviarie e stradali. Si richiede la laurea in ingegneria. La sede Lavorativa è Roma. Il contratto da stipulare sarà a tempo indeterminato. Anche in questo caso c'è tempo fino al 20 giugno per inoltrare il proprio Cv.