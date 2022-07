Come fare domanda per entrare nelle Poste Italiane? Lavorare presso questa grande azienda è sicuramente un'ottima opportunità, sia per chi è laureato che per chi è in possesso di diploma. Di recente, nella sezione Lavora con Noi sono state pubblicate nuove offerte di lavoro. Ecco i requisiti, a chi si rivolgono e come candidarsi. entro tempo utile per partecipare alle selezionPoste Italiane è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle sue sedi su territorio nazionale per ampliare il proprio organico. Il gruppo assume consulenti finanziari, che siano motivati a intraprendere un percorso di crescita professionale e personale.

Oltre alla Laurea, sono richieste capacità relazionali e comunicative, predisposizione a lavorare in team e doti organizzative e di pianificazione puntuale di attività. Il candidato ideale ha un'ottima conoscenza del pacchetto Office.

Il candidato dovrà superare un iter selettivo e, se l'esito sarà positivo, l'assunzione sarà con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante, durante il quale apprenderà al meglio le mansioni richieste. C'è tempo fino al 31 agosto 2022 per inoltrare la propria candidatura.

Assunzioni con diploma in Poste Italiane

Poste Italiane ricerca nella Provincia di Bolzano nuove figure che lavoreranno come front end. Dovranno fornire informazioni puntuali alla clientela, favorendo e implementando la fidelizzazione.

Il contratto offerto è a tempo determinato, con possibilità di conversione a indeterminato.

Gli interessati a lavorare come front end dovranno avere un diploma di scuola secondaria superiore e il patentino di bilinguismo, dato che opereranno nella sede di Bolzano. Per candidarsi c'è tempo fino alle 23:59 del 31 dicembre 2022, sempre in modalità telematica.

Come diventare Portalettere in Poste Italiane

In tutte le sedi sparse su territorio nazionale, il gruppo Poste Italiane assume portalettere. C'è tempo per inviare la candidatura fino al 31 luglio 2022, alle ore 23:59; occhio dunque alla scadenza. Tra i requisiti, rientrano diploma di scuola superiore e patente di guida idonea per il mezzo aziendale in dotazione a ogni portalettere.

Sarà possibile indicare, in sede di compilazione della domanda, un'unica area territoriale nella quale lavorare. Dopo una prima selezione, il candidato verrà contattato per la compilazione di un test che verte di quesiti logici. Il test verrà effettuato in modalità telematica, previa spiegazione delle modalità.

Seguiranno un test per la guida del veicolo aziendale e un colloquio solo dopo il superamento della prova attitudinale di Poste Italiane.