Eni continua ad aggiornare il portale delle carriere con posizioni di lavoro d'ufficio a tempo indeterminato. Ad esempio, tra le figure professionali da assumere definitivamente vi sono le seguenti: gas legal, solar energy e contract specialist. Per inviare il cv online bisogna utilizzare la piattaforma indicata prima e ogni posizione aperta ha una scadenza entro cui potersi candidare.

Eni sta cercando gas legal e solar energy specialist a tempo indeterminato

La figura del gas legal specialist ricercata da Eni si occuperà principalmente della contrattazione del gas.

Per esempio la persona idonea si troverà a negoziare il prezzo della materia prima, affronterà un eventuale contenzioso e preparerà i documenti relativi a questo lavoro. Il ruolo comporta la richiesta di laureati in giurisprudenza con 3 anni di esperienza, conoscenza degli aspetti legali in materia energetica e dell'inglese. Si lavorerà a tempo indeterminato a San Donato Milanese. La possibilità di candidarsi a questa offerta di lavoro scade il 1° agosto.

Il solar energy specialist selezionato da Eni svolgerà le sue mansioni nei laboratori ottici ed elettronici della società. Per la precisione, egli potrà sperimentare, testare e realizzare nuovi prodotti o impianti solari, attuare interventi manutentivi sugli stessi.

Come requisito principale l'azienda richiede il possesso del diploma di scuola superiore, specialmente in materie chimiche. A questo si aggiungono 3 anni di esperienza, in particolare nel campo delle energie rinnovabili. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e si viene assegnati al laboratorio di Novara. L'annuncio scade il 29 luglio.

Eni: la selezione del contract specialist a tempo indeterminato

La persona scelta da Eni per il ruolo di contract specialist si occuperà di una serie di attività, ovvero: partecipazione alla fase post- contrattuale nei casi di acquisto energetico, verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e delle leggi in materia energetica, controllo dei documenti utilizzati, approvazione delle modifiche all'esecuzione di una prestazione in corso d'opera, collaborazione in caso di esame di una richiesta fatta da un fornitore.

Lo svolgimento di tale professione all'interno dell'azienda richiede il possesso di una laurea qualsiasi o di un altro titolo di studio se si ha molta esperienza nel settore. Nello specifico, quest'ultima dovrà essere di almeno 3 anni, il lavoratore dovrà conoscere le fasi di vita di un contratto e la lingua inglese. La posizione prevede il lavoro a tempo indeterminato presso la sede di San Donato Milanese ed è possibile inviare il cv online entro il 28 luglio.

Come inoltrare il cv online

Per inoltrare il cv online è necessario digitare 'eni lavora con noi' ed accedere al portale aziendale del lavoro. All'interno di questo, è presente l'elenco delle offerte di lavoro, comprese le tre figure descritte sopra. Non resta che cliccare il ruolo preferito, leggerne le caratteristiche e usare il pulsante giallo 'Candidati online' per registrarsi e completare la candidatura.