Buone notizie per chi sia in cerca di un impiego: Italo Treno ha infatti indetto una campagna di assunzioni per diplomati e laureati con particolare attenzione alle figure di Hostess, Steward e Macchinisti per le sedi di Venezia, Milano, Roma e Napoli. Gli annunci non sono soggetti ad una specifica data di scadenza, le candidature sono da doversi eseguire online.

Come candidarsi e il processo di selezione

Gli interessati a una di queste offerte di lavoro possono inviare le proprie candidature mediante il sito ufficiale accedendo alla sezione Home>>Lavora con noi>>Posizioni aperte.

I candidati devono compilare il modulo presente in basso inserendo i propri dati personali e professionali e allegando il proprio curriculum, il tutto previa registrazione al portale. Il processo di selezione consta di vari step, in particolare una video intervista e se ritenuti idonei un eventuale colloquio dal vivo.

La Direzione che fa capo alle Risorse Umane garantirà l'attuazione di percorsi di formazione ad hoc, con i candidati considerati idonei che verranno sottoposti ad un corso di formazione iniziale della durata di 3 settimane . Successivamente si procederà all'assunzione con un contratto di somministrazione che potrebbe poi trasformarsi in uno a tempo indeterminato.

Nuove assunzioni Italo per Hostess e Steward: requisiti, mansioni e stipendio

Queste figure si occuperanno di accogliere i viaggiatori e gestire le relazioni con la clientela a bordo dei treni ma anche a terra. Dovranno infatti offrire supporto informativo e assistenza ai clienti, provvedendo a soddisfare le richieste in essere e gestiranno il servizio catering a bordo treno, controllando ed emettendo biglietti laddove necessario.

Quanto ai requisiti occorre aver conseguito il diploma o la laurea.

Requisito preferenziale ma non necessario il poter vantare un'esperienza lavorativa pregressa nel settore oltre ad un'ottima conoscenza dell'Inglese. Bisogna poi essere disponibili a lavorare su turni, mostrare buona empatia e spiccate doti relazionali oltre al poter vantare buone capacità comunicative e di problem solving.

Lo stipendio per hostess e steward ammonta a circa 1.200 euro netti al mese da assunti, che possono poi aumentare negli anni successivi grazie agli scatti di anzianità.

Aperte le selezioni online anche per macchinisti

Posizioni aperte, come si diceva in apertura, anche per macchinisti che dirigono treni ad alta velocità. Per potersi candidare è necessario possedere un diploma di scuola superiore, una licenza europea valida per condurre un treno, il certificato complementare B e più di un anno di esperienza.

A livello contrattuale, i macchinisti saranno chiamati a lavorare anche di notte e nei giorni festivi, la zona di lavoro indicata nell'annuncio abbraccia Roma e Milano. Non sono previste date di scadenza per l'invio delle candidature.